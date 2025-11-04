Güllü dengesini kaybederek mi düştü? Kriminal rapor ortaya çıktı!

Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün düştüğü odanın zeminindeki parkelerle ilgili hazırlanan kriminal inceleme raporu ortaya çıktı. Rapor sonuçlarına göre, zeminde herhangi bir kayganlaştırıcı madde tespit edilmedi.

Sanatçı Güllü, 26 Eylül günü gece saat 01.30 civarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı yapının en üst katındaki dairesinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

ZEMİNDE KAYGANLAŞTIRICI MADDE İDDİALARI ARAŞTIRILDI

Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan tahkikat devam ediyor. Sanatçının düştüğü odanın zemininde Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü yönündeki iddialar soruşturma kapsamında incelendi.

'KAYGANLAŞTIRICI BULUNMADIĞI BELİRLENDİ'

Parkelerle ilgili tamamlanan kriminal raporda, "Arap sabunu, bebek yağının bulunmadığı ve zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı" tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Öte yandan ev içi güvenlik kamera kayıtlarının detaylı analizinin gerçekleştirilmesi için ayrıca TÜBİTAK'a da gönderildiği öğrenildi.