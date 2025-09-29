Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!

Yalova'daki evinde 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken, ev içi kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü geniş yankı uyandırdı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken ortaya çıkan ev içi güvenlik kamerası görüntüleri tartışma yaratmış, görüntülerdeki 2 dakikalık eksik kısım spekülasyonlara neden olmuştu.

O kayıp dakikaların olduğu görüntülere ulaşıldı ve ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

"BAK MANYAKLARA BAK"

Saat 01.23’te başlayan görüntüde odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü’nün, “Herkes tamam mı?” dedikten sonra “O ne lan?” diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor.

01.24’te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, “Bak manyaklara bak” dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, “Gel, gel”, “Kız gelsene buraya” dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritim sesi de görüntüye yansıyor.

Saat 01.25’te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde sesi duyulmayan şarkıcının, o sırada odasına yatmaya gittiği değerlendiriliyor. 01.26’da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü’nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor.

gullu-1.jpg

GÖRÜNTÜLER SES ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise şarkıcının kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor.

Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, ‘ses çözümlemesi’ için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

whatsapp-image-2025-09-29-at-16-25-20.jpeg

Müzik sesinin neden kesildiği ile ilgili tartışma devam ederken bunun sebebinin, güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olması ve bu nedenle müziğin sesinin kamera tarafından kısıldığı ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı belirtildi.

OTOPSİ RAPORUNDA DARP İZİ BULUNMADI

Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi.

Güllü’nün, evdeki parkelerin ‘Arap sabunu’ ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

gullu-oda-002.webp

Kaynak:DHA

