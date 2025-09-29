Güllü'nün avukatlarından açıklama: Hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak!

Yayınlanma:
Yalova'daki evinde 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün avukatları, sanatçının ölümüyle ilgili devam eden spekülasyonlar üzerine bir açıklama yaptı.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Sanatçının ölümüyle ilgili kamuoyunda yayılan çeşitli spekülasyonlar üzerine, Güllü'nün avukatları ortak bir açıklama yaptı.

gullu-001.jpg

"ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ OLUP SÜREÇ TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahne adıyla Güllü olarak tanınan, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tut’un, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim kayıp, sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır.

Olayın hemen ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yüksekten düşme' nedeniyle adli soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle devam etmektedir.

gullu-apartman-001.webp

Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!

"ADALETİN TECELLİSİ İÇİN HİÇBİR ŞÜPHEYE YER BIRAKILMAYACAKTIR"

Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz. Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşaması gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam bir iş birliği içerisindeyiz.

Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır.

"ADALET ARAYIŞIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmî açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz.

Sanatçımız Gül Tut’un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız.

Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

gullunun-avukatlarindan-aciklama.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

