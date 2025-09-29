Güllü'nün avukatlarından açıklama: Hiçbir şüpheye yer bırakılmayacak!

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Sanatçının ölümüyle ilgili kamuoyunda yayılan çeşitli spekülasyonlar üzerine, Güllü'nün avukatları ortak bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahne adıyla Güllü olarak tanınan, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tut’un, 26 Eylül 2025 gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim kayıp, sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır.

Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz. Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşaması gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam bir iş birliği içerisindeyiz.

Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır.