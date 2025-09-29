Gökçek’e takipsizlik veren savcı FETÖ firarisi çıktı

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Melih Gökçek hakkında yapılan suç duyurularına takipsizlik kararı veren savcının FETÖ davasında 9 yıldır aranan Serdar Sakınan olduğu ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Melih Gökçek ve ailesinin bağlantılarına ilişkin yayımladığı şemada dikkat çeken iki isim ortaya çıktı.

TAKİPSİZLİK VEREN SAVCI, FETÖ SANIĞI ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, Gökçek hakkında yapılan onlarca suç duyurusuna "takipsizlik" kararı veren savcının, FETÖ üyeliği davasından 9 yıldır aranan Serdar Sakınan olduğu belirlendi. Mansur Yavaş’ın talimatıyla hazırlanan Teftiş Kurulu raporunda, Gökçek’in Sakınan’a ait Etimesgut’taki bir arsa için 7 kez imar değişikliği yaptırdığı ve bu sayede milyonlarca liralık rant sağlandığı tespit edildi.

Mansur Yavaş’ın “Gökçek ailesini besleyen örgütteki kişi ve kurumlar” diyerek kamuoyuna sunduğu “Ahtapot” şemasında dikkat çeken bir başka isim daha yer aldı.

ŞEMADA BİR BAŞKA FETÖ SANIĞI DAHA BULUNUYOR

Şemada, 28 Şubat davasının savcılığını da yapmış olan ve FETÖ üyeliği nedeniyle yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan eski savcı Mustafa Bilgili’nin de yer aldığı görüldü.

Şemada Ankara’da belediye ile imar planlarını yeniden düzenleyen ve kat artışı yapan “Parsel Parsel satış’’ suçlamalarının kaynağındaki imar şirketleri de yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

