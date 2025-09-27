Mansur Yavaş operasyonun perde arkasını tek tek anlattı! Ankara'da 30 kişi gözaltına alınacak iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 28. Uluslararası Beypazarı Festivali öncesi Beypazarı Belediyesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, konser soruşturmasını “siyasi” olarak nitelendirip adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yavaş, soruşturmayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi buluyorum. Her şeyden önce şöyle ki; hukukun genel prensipleri var. Bunu ben sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için değil, Türkiye'deki bütün uygulamalarda bu şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyim.”

Yavaş, gece yarısı yapılan gözaltılara tepki gösterdi:

“Şöyle ki: bu iktidar döneminde yasa çıktı. Kimse gece yarısı sabaha karşı evi basılıp evinden alınmayacak. Kendisine davetiye çıkarılacak. Hangi konuda çağırıldığı da o tebligatta yazılı olacaktı ama bunların artık hiçbirisi yok. Dolayısıyla evlerin aranıp yaka paça götürülmesini son derece yanlış buluyorum. Bu insanların hepsi uzun yıllardır kamu görevi yapan insanlar. Çağırdığınız zaman zaten ifadeye gelecekler. Kaldı ki mülkiye müfettişleri bu konuları incelemişlerdi.”

"OPERASYONU GÖKÇEK AİLESİ Mİ YAPIYOR"

Yavaş, operasyonun yönetimine ilişkin iddiaları aktardı ve bir muhatabın süreci önceden duyurduğunu söyledi:

“Burada enteresan olan şeyler şunlar: Ankara'da ailesinin tümü yolsuzluklarla anılan Melih Gökçek gece vakti operasyonu tweet'te bildiriyor. Şimdi operasyonu Ankara Adliyesi mi yapıyor? Emniyet mi yapıyor? Gökçek ailesi mi yapıyor? Yani bu nereden haber oluyor? Daha sonra yok falan filan dedi ama, açıkça belli. Operasyona dahil oldukları belli. Burada önemli olan mülkiye müfettişi bir tespit yapmış.”

Mülkiye müfettişlerinin raporuna ve Ankara Başsavcılığı’nın değerlendirmelerine temas eden Yavaş, bilirkişi ve kamu zararı hesaplamalarına itiraz etti:

“Ankara Başsavcılığı da aynı mülkiye müfettişleri soruşturması üzerinden geçen basın toplantısında adı geçen bilirkişileri çağırarak, aynı şekilde raporu verdirilmiş ve 155 milyon kamu zararı bulmuş. Bu kamu zararı nereden çıkmış? Kimsenin bildiği yok. Ne neye dayanarak çıkmış? Bu arada,, yakın zamanda Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan, 1,5 ay önce yapılan, o tarihten Tarkan konserinin fiyatlarına bakın. Jennifer Lopez konserinin fiyatlarına bakın gibi dilekçelere hiçbir zaman cevap verilmedi maalesef.”

"ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ BEYAZ TV'DE VERİYOR"

Yavaş, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına karşın diğerlerinin tutuklanmasına dikkat çekti:

“Şimdi asıl problem nerede? Bu rapor ortaya çıktıktan sonra gözaltılar yapıldı ve ifadeler alınmaya başladı. Sanık sayısı burada 13'lü 14 oldu bir daha doğrusu şüpheli sayısı. Niye 14 oldu? Mülkiye müfettişi 9 kişi hakkında soruşturma izni istemiş, altısına vermişti. Bunların içerisinde etkin pişmanlıktan yararlanan insan adı falan yok. Yani bu şahıs şüpheli falan değil. Ancak bugün anladığımız kadarıyla dosyada bulunan MASAK raporunda bizim,, bürokratlarımızın tersine o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Tabii, bunu hiç kimse bilmiyor. Kendisinin de bilme ihtimali yok. Ama birdenbire sanki aklı başına gelmiş, başına taş düşmüş gibi bu rapor piyasaya açıklanmadan 10 gün önce Osman Gökçek'e gidip bu dosyanın şikayetçisi bu diye Beyaz TV'de etkin pişmanlık dilekçesi veriyor. Bu da operasyonu kimin yönettiğini gösteriyor. Etkinlik pişmanlık dilekçesi verecekse götürüp bunu savcılığa vermesi lazım. Dolayısıyla kendisinin yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkınca bu diğer çalışanları suçlamak suretiyle onların tutuklanmalarına sebep olmuştur.”

Adalet ve eşitlik vurgusunu sürdüren Yavaş, Gökçek'in 2 milyarlık kamu zararı ve yolsuzluğuna rağmen ifadesinin alınmadığını belirtti:

“Adalet herkese eşit yürütülmelidir arkadaşlar. Benim yaptığım 10'ca şikayette ki içerisinde 1,5 2 milyarlık kamu zararları, yolsuzluklar var. Bırakın gözaltına almayı, bırakın adli kontrol uygulamayı bunların ifadesi dahi alınmadı 6 yıldır. Böyle adalet olmaz. Asıl kamu zararı orada. Bile bile ihaleler birilerine verilmiş, işler yapılmamış ve ifade alınmıyor. İfade alınmayınca da suç zaman aşımına uğruyor. Dolayısıyla biz adaletin herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Yazık. Yani, insanların lekelenmeme hakkı var. Çağırın ifadesini alın. Açın davayı yargılayın. Eğer suçlularsa cezasını çeksin. Hiç kimse zaten adaletten kaçmıyor. Kaçmak da istemiyor.”

"YAVAŞ'IN ÖZEL KALEMİ DAHİL 30 KİŞİ YAKALANACAK DİYORLAR"

Soruşturmanın 'muhbirinin' Melih Gökçek'in oğlu AKP Vekili Osman Gökçek olduğuna dair iddiaları ve olası yeni dalga operasyonlar yönündeki sorusuna Yavaş şöyle yanıt verdi:

“İşte bu şahıs biraz önce söylediğim şahıs . Şüpheli listesinde olmayan birisi 10 gün önce birdenbire gidip Osman Gökçek'e etkin pişmanlık. Ben suç işledim diyerek dilekçe veriyor. Kendini kurtarmak istiyor ve bu şahıs şu anda adli kontrolle serbest . Yani suç işlediği, MASAK raporuyla tespit edilen insan serbest. MASAK raporunda haklarında hiçbir şey bulunmayan insanlar tutuklu. Böyle adalet olmaz. Şimdi söylenen şu. bir de bu Gökçek ailesinin çenesi durmuyor. Yaptıklarını bir zafer gibi sağda solda anlatıyorlar. Şimdi yeni söyledikleri şu. Yakında ikinci dalga başlayacak.

Osman Gökçek'e etkin pişmanlık. Ben suç işledim diyerek dilekçe veriyor. Kendini kurtarmak istiyor ve bu şahıs şu anda adli kontrolle serbest serbest. Şimdi söylenen şu. bir de bu Gökçek ailesinin çenesi durmuyor. Yaptıklarını bir zafer gibi sağda solda anlatıyorlar. Başta Mansur Yavaş'ın özel kalemi olmak üzere 30'un üzerinde toplam şüpheli sayısı çıkacak diye sağda solda konuşuyorlar. Görelim bakalım böyle bir operasyon olacak mı? Olursa bu operasyonu kimin yönettiği de ortaya çıkmış olacak. Siyasilerin adliyeyle ilgisinin olmaması lazım. Adamlar öyle enteresan ki; halkın, belediyenin mallarına çökmüş evden çıkmıyorlar ama adliyeden de çıkmıyorlar. Gökçek'in attığı tweet'lere bakın tamamı soruşturmalarla ilgili.”

"HIRSIZ POLİSİ KOVALAR HALE GELDİ"

Yavaş, geçmişte kendilerinin devraldığı iddialara ve görev süreçlerine ilişkin iddiaları da dile getirdi:

“Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir gün yolsuzluk soruşturması geçirmedim. Arkadaşlar biz yolsuzluğu bütün dünyaya yayılmış bir aileden bu belediyeyi teslim aldık. Dolayısıyla Ankara Halkı bize güvendiği için onların hakkını korumak adına ne yolsuzluk yapacağız, ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz ama yolsuzluk yapanlardan da fitil fitil burunlarından getirmek için sonuna kadar uğraşacağız. Yani öyle şey olmuş ki arkadaşlar medeni ülkelerde hukukun üstün olduğu yerlerde polis hırsızı kovaler. Türkiye'de hırsız polisi kovalar hale geldi. Yavuz hırsız ev sahibini bastıracağım diye sağa sola çamur atıyor ve haklarında hiçbir işlem yapılmıyor. Umuyorum ki bunların da hesabının sorulacağı adaletin gerçekten herkese eşit uygulanacağı bir gün mutlaka gelecek. Bunda bizlerin de katkısı olacaksa, elbette katkısı olacak. Sonuna kadar bu konuda bizler de çalışacağız. Güzel örnek olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede yolsuzluk yapılmadan da kamunun yönetilebileceğini ispat etmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Çünkü insanlar bizi bunun için seçtiler. Eskiyi gördükleri için kendi paralarını çarçur etmeyecek yönetimi seçtiler. Dolayısıyla biz 5 yıl çalıştık. 5 yıl sonra bize güvendiler. yüzde 60'ın üzerinde bir oy verdiler. Bu tür engellemelerin de bunda çok katkısı oldu. Yine engellemeleri devam ederlerse Türk Milleti onlara gereken cevabı sandıkta gösterecektir.”

"DAHA AÇIKLAYACAĞIMIZ ÇOK ŞEY OLACAK"

Melih Gökçek hakkında yürüttükleri hukuki işlemler ve yayınladıkları belgelerle ilgili soru üzerine Yavaş, yeni delillerin olduğunu belirtti:

“Evet, şimdi bu takipsizlik kararlarının nasıl aynı bir kişiler tarafından verildiğini ve ne kadar gerekçesi verildiğini o gün açıkladık. Bunlar kısa küçük bir kısmı. Daha açıklayacağımız çok şey olacak. Çünkü yeni elde ettiğimiz deliller var, veriler var. Bunların daha birçoğu zaman aşımına, uğramadı. Sonuna kadar biz bunlarla uğraşacağız ve bu takipsizlik kararlarının kaldırılması için de başvurduk. İnşallahbu kadar anlatımdan sonra Adalet Bakanlığı devreye girer ve, , takipsizlikler kaldırılır. Onlar da normal herkesin yargılandığı gibi yargılanırlar. Suç işlemedilerse beraat ederler.”

"GÖKÇEK AİLESİNİN MAL VARLIKLARINI NEREYE SAKLADIKLARINI..."

Yavaş, Gökçek ailesi ve yakın çevresine yönelik belgeleri ve hazırlanan şikayetleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi:

“Önümüzdeki günlerde.... Bu şahısların mal varlıklarını nereye sakladıklarından tutun kimlerle işbirliği yaptığına kadar o verileri toplamaya çalışıyoruz. Bir de aynı şekilde şimdiye kadar yaptıkları ihalelerle kendi,oğullarına verdikleri televizyon ve kendi oğullarına verdikleri spor kulübüne yaptıkları harcamaları finanse ettiği şirketlerde işbirliklerini ortaya koyup suç işlemek için teşekkül kurduklarına dair şikayet dilekçemiz de hazır. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeyim. Bakın, Osman Gökçek'in dahi bürokrat hakkında yaptığı şikayetlerde şahsımla ilgili hiçbir şey yok. Sadece şunu demiş: Zamanında şikayet etmedi. Kaldı ki biz duyar duymaz hem teftişe veriyoruz hem ihtiyaç duyulursa savcılığa kendimiz veriyoruz. Bizim usulümüz böyledir. Bizimle çalışan insanlar düzgün çalışmak zorundadırlar"

"BİR ŞEY BULSALARDI BENİ DUMAN EDERLERDİ"

Yavaş, kişisel serveti hakkında da dikkat çeken bir açıklamada bulundu: