Genç işçi kilolarca pamuğun altında can verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde biçerdöverin boşalttığı kilolarca pamuğun altında kalan Nurullah Bertan yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Akçakale'de tarım işçisi 19 yaşındaki Nurullah Bertan, üzerine boşaltılan pamukların altında nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

PAMUKLARI UYUYAKALAN İŞÇİNİN ÜZERİNE BOŞALTTI

İddiaya göre, Nurullah Bertan sabah saatlerinde pamuk yüklü römorkta uyuyakaldı. Tarlada hasat yapan biçerdöver sürücüsü Cemal Olgun'un ise farkında olmadan topladığı pamuğu römorka boşalttığı öne sürüldü.

19 YAŞINDAKİ NURULLAH HAYATINI KAYBETTİ

Pamuklar, römorkta uyuyan Bertan’ın üzerine düşüp nefes almasını engelledi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nurullah Bertan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Bertan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

BİÇERDÖVER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Biçerdöverin sürücüsü Cemal Olgun, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

