Gece yarısı silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu

İstanbul Sultanbeyli’ye bağlı Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde meydana gelen olayda, araçla caddeye gelen bir kişi, işyerine ateş açtı. Bu sırada içeride olan işyeri sahibi Ş.E.(27) ile yanındaki Ö.Y.D.(29) ve İ.Y.(26) de açılan ateşe silahla karşılık verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri intikal etti. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı tespit edilirken polis ekipleri, kurşunlanan işyerindeki Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sırasında işyerinde 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI!

İşyerine ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin E.Ö.(25) olduğunu belirlerken kısa sürede yakalanan E.Ö., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Yaşanan çatışma, caddede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken söz konusu görüntülerde, işyerine doğru ateş eden E.Ö.'nün, kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Türk çetelerin savaşı İngiltere’yi karıştırdı: 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Şanlıurfa’da husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti