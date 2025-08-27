Gece yarısı silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu

Gece yarısı silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu
Yayınlanma:
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında işyeri sahibi ve yanındaki kişiler de silahla karşılık verince çatışma çıktı. Yaşanan çatışma, caddedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Sultanbeyli’ye bağlı Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde meydana gelen olayda, araçla caddeye gelen bir kişi, işyerine ateş açtı. Bu sırada içeride olan işyeri sahibi Ş.E.(27) ile yanındaki Ö.Y.D.(29) ve İ.Y.(26) de açılan ateşe silahla karşılık verdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri intikal etti. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı tespit edilirken polis ekipleri, kurşunlanan işyerindeki Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sırasında işyerinde 1 av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi.

istanbul-sultanbeylide-iki-grup-arasi-884155-262676.jpg

KAÇAN ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI!

İşyerine ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin E.Ö.(25) olduğunu belirlerken kısa sürede yakalanan E.Ö., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

istanbul-sultanbeylide-iki-grup-arasi-884157-262676.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Yaşanan çatışma, caddede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken söz konusu görüntülerde, işyerine doğru ateş eden E.Ö.'nün, kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Türk çetelerin savaşı İngiltere’yi karıştırdı: 9 yaşındaki çocuk başından vurulduTürk çetelerin savaşı İngiltere’yi karıştırdı: 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Şanlıurfa’da husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybettiŞanlıurfa’da husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak:DHA

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Beyoğlu'nda miting öncesi İnan Güney'in aile fotoğrafı kaldırıldı
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Sakarya'daki orman yangını kontrol altında
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı
Gazze için Meclis'te acil toplantı çağrısı