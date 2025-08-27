Türk çetelerin savaşı İngiltere’yi karıştırdı: 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Türk çetelerin savaşı İngiltere’yi karıştırdı: 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu
Yayınlanma:
İngiltere’de eroin ticareti faaliyeti yapan “Bombacılar” ve “Tottenham Türkleri” çeteleri 2009’da atılan bir tokat sebebiyle yıllardır çatışma halinde. Son olarak Londra’da bir aile restoranına gerçekleştirilen saldırıda 9 yaşında bir çocuk başından vuruldu. Asıl hedef ise restoranda bile değildi.

İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberine göre Londra’da iki Türk çetesinin arasında yaşanan çatışmalar kenti karıştırdı. “Bombacılar” ve “Tottenham Türkleri” çeteleri arasındaki gerilimde en az 31 çatışmada 20 cinayet yaşandı. Bunun dışında çeteler, 4 yeri ateşe verdi, 5 kişiyi bıçakladı ve birçok defa mekanlara ateş açtı.

ÇOCUK KISMEN ENGELLİ KALDI

Londra’da bir aile restoranına gerçekleştirilen motosikletli, suikast amaçlı saldırıda kafasından isabet alan, ailesiyle dondurma yiyen 9 yaşındaki bir çocuk kısmen engelli kaldı. Saldırının hedefi Beytullah Gündüz ise saldırıdan yaklaşık 15 dakika önce restorandan ayrılmıştı.

ŞİDDET BİR TOKAT YÜZÜNDEN BAŞLADI

Çeteleri çökertmek için görevlendirilen dedektif Peter Bleksley, “Şiddet giderek artıyor, daha önce böyle bir şey görmemiştim” dedi. 16 yıldır devam eden bu çatışmaların başlangıç sebebi ise 2009 yılında Tottenham Türkleri çetesinin bir üyesinin Bombacılar çetesinin bir üyesi tarafından tokatlanması.

Dedektif Bleksley, bu çetelerin 40 yıldır devam eden faaliyetlerinin Londra’daki eroin ticaretini neredeyse tamamen ele geçirdiğini söylüyor.

'KAZA DEĞİL İNSANLIK DIŞI BİR SALDIRI'

Kısmen engelli kalan çocuğun ebeveynleri saldırıyı “Bir kaza değil, gaddar ve insanlık dışı” olarak niteliyor. Bir zamanlar “akıllı ve komik” olan kızlarının hayatının tamamen değiştiğini söylüyor.

Haberde yer alan bilgilere göre İngiltere’deki Türk çeteleri en büyük eroin sağlayıcıları durumunda. Bu eroinler zaman zaman Kolombiyalı kartellerle kokain karşılığı takas ediliyor.

Beyoğlu'nda haraç çetesinden güpegündüz silahlı saldırı!Beyoğlu'nda haraç çetesinden güpegündüz silahlı saldırı!

Haraç çeteleri mekan kurşunlatmak için çocukları kullanıyorHaraç çeteleri mekan kurşunlatmak için çocukları kullanıyor

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
80 yıl önce çalınan tablo ev ilanında ortaya çıktı
80 yıl önce çalınan tablo ev ilanında ortaya çıktı
Okullarda telefon resmen yasaklandı
Okullarda telefon resmen yasaklandı
Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü
Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü