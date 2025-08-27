Türk çetelerin savaşı İngiltere’yi karıştırdı: 9 yaşındaki çocuk başından vuruldu

İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberine göre Londra’da iki Türk çetesinin arasında yaşanan çatışmalar kenti karıştırdı. “Bombacılar” ve “Tottenham Türkleri” çeteleri arasındaki gerilimde en az 31 çatışmada 20 cinayet yaşandı. Bunun dışında çeteler, 4 yeri ateşe verdi, 5 kişiyi bıçakladı ve birçok defa mekanlara ateş açtı.

ÇOCUK KISMEN ENGELLİ KALDI

Londra’da bir aile restoranına gerçekleştirilen motosikletli, suikast amaçlı saldırıda kafasından isabet alan, ailesiyle dondurma yiyen 9 yaşındaki bir çocuk kısmen engelli kaldı. Saldırının hedefi Beytullah Gündüz ise saldırıdan yaklaşık 15 dakika önce restorandan ayrılmıştı.

ŞİDDET BİR TOKAT YÜZÜNDEN BAŞLADI

Çeteleri çökertmek için görevlendirilen dedektif Peter Bleksley, “Şiddet giderek artıyor, daha önce böyle bir şey görmemiştim” dedi. 16 yıldır devam eden bu çatışmaların başlangıç sebebi ise 2009 yılında Tottenham Türkleri çetesinin bir üyesinin Bombacılar çetesinin bir üyesi tarafından tokatlanması.

Dedektif Bleksley, bu çetelerin 40 yıldır devam eden faaliyetlerinin Londra’daki eroin ticaretini neredeyse tamamen ele geçirdiğini söylüyor.

'KAZA DEĞİL İNSANLIK DIŞI BİR SALDIRI'

Kısmen engelli kalan çocuğun ebeveynleri saldırıyı “Bir kaza değil, gaddar ve insanlık dışı” olarak niteliyor. Bir zamanlar “akıllı ve komik” olan kızlarının hayatının tamamen değiştiğini söylüyor.

Haberde yer alan bilgilere göre İngiltere’deki Türk çeteleri en büyük eroin sağlayıcıları durumunda. Bu eroinler zaman zaman Kolombiyalı kartellerle kokain karşılığı takas ediliyor.

Beyoğlu'nda haraç çetesinden güpegündüz silahlı saldırı!

Haraç çeteleri mekan kurşunlatmak için çocukları kullanıyor