Haraç çeteleri mekan kurşunlatmak için çocukları kullanıyor

Yayınlanma:
Büyükçekmece ve Esenyurt’ta haraç istedikleri iş yerlerine silahlı saldırıda düzenlediği tespit edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta Esenyurt'taki iş yerinden haraç almak için kurşunlanması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alınırken 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Şüphelilerin eylem hazırlığı yaptıklarının anlaşılması üzerine operasyon genişletildi. Yapılan araştırmada, şüphelileri azmettirdiği tespit edilen M.C.A. isimli şüpheli ve aynı adreste bulunan T.Ü. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, 20 Ağustos’ta Büyükçekmece’de faaliyet gösteren bir restoranın kurşunlanması olayında, tetikçinin T.Ü., motosikleti kullanan kişinin ise Ü.Y. olduğu tespit edildi. Operasyonlarda yakalan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi