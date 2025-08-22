Haraç çeteleri mekan kurşunlatmak için çocukları kullanıyor

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta Esenyurt'taki iş yerinden haraç almak için kurşunlanması üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alınırken 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Şüphelilerin eylem hazırlığı yaptıklarının anlaşılması üzerine operasyon genişletildi. Yapılan araştırmada, şüphelileri azmettirdiği tespit edilen M.C.A. isimli şüpheli ve aynı adreste bulunan T.Ü. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, 20 Ağustos’ta Büyükçekmece’de faaliyet gösteren bir restoranın kurşunlanması olayında, tetikçinin T.Ü., motosikleti kullanan kişinin ise Ü.Y. olduğu tespit edildi. Operasyonlarda yakalan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.