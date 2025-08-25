Beyoğlu'nda haraç çetesinden güpegündüz silahlı saldırı!

14 Haziran Cumartesi günü Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi’nde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheliler iş yerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu iş yerine kurşun isabet etmezken, park halindeki 2 otomobil ve başka bir iş yerinin camı zarar gördü. Olay yerinde 14 adet 9 mm çapında kovan ve 1 mermi bulundu.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri saldırıya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yapılan araştırmada, saldırıya karışanlardan O.M.’nin (20) başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Beyoğlu ve Şişli’de belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda S.A. (21), D.Y. (22) ve E.M. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.