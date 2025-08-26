Şanlıurfa’da husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 48 yaşındaki Seydi Yavuklu yaşamını yitirirken, 16 yaşındaki H.D.Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Mutlu Mahallesi’nde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavga, can kaybıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan akraba iki grup mahallede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olay sırasında 48 yaşındaki Seydi Yavuklu, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 16 yaşındaki H.D.Y. ise çıkan kavgada darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, yakınlarının yardımıyla özel araçla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Seydi Yavuklu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. H.D.Y.’nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

