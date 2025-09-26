Gaziantep'te feci kaza! Çok sayıda kişi yaralandı

Gaziantep İslahiye'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı yolunda İslahiye yönüne ilerleyen A.Y. idaresindeki otomobil, Kozdere Mahallesi yakınlarında A.D. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 6 YARALI

Yaralı sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 8 yaşındaki M.Y., İ.C.Y., H.Y., ve A.Y. ilk müdahalenin ardında ambulanslarla İslahiye ve Nurdağı Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

