Gazetecilere operasyona siyasilerden sert tepki

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında bugün yeni bir operasyon dalgası yapıldı. 4 gazeteci gözaltına alınırken, 2 gazeteci için ise gözaltı kararı verildi. Siyasilerden operasyonlara tepki geldi.

Türkiye, güne yine bir operasyon dalgasıyla uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Başsavcılık, gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Aslı Aydıntaşbaş ve Medyascope.tv’nin Kurucu Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Son Dakika | Gazetecilere gözaltı dalgası! Savcılık açıklaması geldiSon Dakika | Gazetecilere gözaltı dalgası! Savcılık açıklaması geldi

OPERASYONLARA SİYASİLERDEN TEPKİ

Gazetecilere yönelik yapılan operasyonlara siyasilerden sert tepkiler geldi.

Ruşen Çakır gözaltı iddiasında Gürkan Hacır'a çok sert çıktı! "Ayıp diye bir şey var ama size uğramamış"Ruşen Çakır gözaltı iddiasında Gürkan Hacır'a çok sert çıktı! "Ayıp diye bir şey var ama size uğramamış"

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

gokhan-zeybek.png

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

burhanett.png

- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

cemal-enginyurt.png

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

ensar-aytekin.png

- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

sezgin-tanrikulu.png

- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

veli-agbaba.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

