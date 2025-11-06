Gazetecilere operasyona siyasilerden sert tepki

Türkiye, güne yine bir operasyon dalgasıyla uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Başsavcılık, gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Aslı Aydıntaşbaş ve Medyascope.tv’nin Kurucu Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Son Dakika | Gazetecilere gözaltı dalgası! Savcılık açıklaması geldi

OPERASYONLARA SİYASİLERDEN TEPKİ

Gazetecilere yönelik yapılan operasyonlara siyasilerden sert tepkiler geldi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba