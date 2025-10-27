Gazetecilerden darbedilen meslektaşlarına destek

Aydınlı gazeteciler, 4 meslektaşlarına yönelik düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Naci Eriş, "Bu saldırı yalnızca dört gazeteciye değil, hepimize yapılmıştır. Suçlular cezalandırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağız" dedi.

AYDIN'DA GAZETECİLERE SALDIRIYA TEPKİ

Geçtiğimiz cumartesi günü Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 gazeteci darbedildi, saldırı AGC tarafından kınandı.

AGC Başkanı Eriş, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Basın, milletin müşterek sesidir… Basın, hiçbir sebeple baskı ve zorlamaya tabi tutulamaz" sözlerini hatırlatarak, "Bu sözün önemini anlayamayan bir grup nedeniyle bugün burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Eriş, 25 Ekim Cumartesi trafik kazasını haberleştirmek için olay yerine giden dört gazetecinin darbedildiğini anlatarak, "Arkadaşlarımız önce sözlü, sonra fiziki müdahale ile engellenmeye çalışılmış, tekmelerle darbedilmiş, 'Seni bulacağım, sonra görüşeceğiz' şeklinde tehdit edilmiş, bir arkadaşımızın telefonu gasbedilmiştir" diye konuştu.

Basın emekçilerinin özveriyle çalıştığını vurgulayan Eriş, "Haberi ulaştırmak için didindiğimiz halkımızdan tek beklentimiz emeğimize değer verilmesidir. Evine ekmek götürmek için çalışan dört gence sayıca üstün bir grubun saldırması vicdana sığar mı?" diye sordu.

POLİSİN SALDIRIYA SESSİZ KALMASINA TEPKİ

Açıklamasında bazı polislerin olay sırasında "seyirci kalmasını" da eleştiren Eriş, saldırının ardından tüm yetkililerle irtibata geçtiklerini belirtti. Eriş, "Sayın Valimiz Yakup Canbolat’a hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak arkadaşlarımıza saldıran, belki de hayati risk yaratacak şekilde darbeden kişilerin rahatça ortalıkta dolaşması kabul edilebilir değildir. Bu konuda yargı mercilerini göreve davet ediyor, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

Gazetecilerin meslek onuruna sahip çıkacaklarını vurgulayan Eriş, "Bu saldırıyı yalnızca dört meslektaşımıza değil, hepimize yapılmış kabul ediyoruz. Suçlular cezalandırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağız. Bilsinler ki susmayacağız, yazmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eriş, açıklamasının sonunda, saldırının ardından dayanışma mesajı gönderen milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.