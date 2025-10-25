Aydın’da kaza yerinde 4 gazeteci darbedildi

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy Mahallesi’nde F.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazayı haberleştirmek için bölgeye gelen gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat, kazazedelerin yakınlarının saldırısına uğradı.

Gazetecilerden Abdurrahman Fırat ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer üç gazeteci kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Darp raporu alan basın mensupları, Efeler Polis Merkezi’ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olayın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve bazı ilçe belediye başkanları yayımladıkları açıklamalarda saldırıyı kınayarak, basın özgürlüğüne yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

GAZETECİLER CEMİYETİNDEN KINAMA

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, saldırıyı kınayarak "Basın mensupları, kolluk güçleriyle birlikte her alanda 7/24 görev yapan, toplumun bilgi alma hakkı için sahada canla başla çalışan kamu görevlileridir. Bu nedenle, görevlerini ifa ederken basın çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması, ilgili birimler tarafından titizlikle gözetilmelidir" açıklamasını yaptı.