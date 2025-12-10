Gazete ve internet siteleri için yeni dönem başladı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, medya kuruluşlarının resmi ilan ve reklam alma süreçlerini belirleyen yönetmelikte geniş çaplı bir güncellemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile internet haber sitelerinin alan adı yönetiminden fikir işçilerinin niteliklerine, ziyaretçi ölçümleme yöntemlerinden günlük haber sayılarına kadar sektörün işleyişini etkileyecek pek çok madde yeniden tanımlandı.

FİKİR İŞÇİLERİ İÇİN İKAMET VE EĞİTİM ŞARTLARINDA ESNEKLİK

Yönetmelikte yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, basın çalışanlarının (fikir işçilerinin) ikamet zorunluluğuna getirilen esneklik oldu. Yeni düzenlemeye göre;

Komşu ilde ikamet hakkı: Gazete veya internet haber sitesinin yayınlandığı yerin dışında ikamet edilmesi, "aynı il sınırları içinde veya komşu illerde olmak kaydıyla" mümkün hale getirildi. Ancak bu durumda, personelin görevini sürekli ve amaca uygun yapıp yapmadığına Kurum karar verecek.

Kontenjan sınırlaması: Yaygın gazeteler ve çeşitli kategorilerdeki internet siteleri için kontenjan yerinde ikamet zorunluluğu belirli sayılarla sınırlandırıldı.

Yazarlar için muafiyet: Yazar statüsünde istihdam edilen personel için bazı ikamet ve çalışma şartları kaldırılarak, bu kişiler belirli yükümlülüklerden muaf tutuldu.

EĞİTİM VE DENEYİM KRİTERLERİ YENİLENDİ

Fikir işçisi olabilme koşulları da güncellendi. İletişim alanında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti bulunanlar doğrudan kabul edilirken; iletişim fakültesi mezunu olmayanlar için sektöre giriş yolu açıldı. Buna göre, iletişim mezunu olmayan adayların fikir işçisi sayılabilmesi için 9 ay kesintisiz çalışma şartını yerine getirmesi gerekecek.

İNTERNET HABER SİTELERİ İÇİN ALAN ADI VE ALTYAPI DİSİPLİNİ

İnternet haberciliğinin kurumsallaşması adına teknik altyapı ve alan adı (domain) yönetimine sıkı kurallar getirildi:

Alan adı değişikliği şartları: Siteler, alan adı değişikliklerini mevcut içeriklerini ve içerik yönetim sistemlerini (CMS) koruyarak yapmak zorunda.

Devir ve yeni site yasağı: Alan adı değişikliği sürecinde yeni bir site oluşturulamayacak ve başka bir internet sitesine devir gerçekleştirilemeyecek.

Ana alan adı zorunluluğu: Yeni belirlenen alan adının, mevcut sitenin "ana alan adı" olması zorunlu tutuldu.

TRAFİK ÖLÇÜMLEMESİNDE "DOĞRUDAN ZİYARETÇİ" TANIMI GENİŞLEDİ

Reklam ve ilan hak edişlerinde kritik öneme sahip olan ziyaretçi trafiği ölçümleme kriterlerinde de güncellemeye gidildi:

Arama motoru trafiği dahil edildi: "Doğrudan trafik" tanımı güncellendi. Artık arama motorları üzerinden doğrudan ana sayfaya yapılan girişler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Yeni metrik: Ziyaretçi ölçümlerine "günlük asgari tekil ziyaretçi" şartının yanı sıra "doğrudan tekil ziyaretçi" kriteri eklendi.

HABER SAYISI KOTALARI VE İÇERİK KATEGORİLERİ

İnternet haber sitelerinin üretmesi gereken günlük asgari haber sayıları, sitelerin bulunduğu kategorilere göre yeniden belirlendi. Yeni kotalar şu şekilde sıralandı:

Genel Kategori: 120 haber

1. Kategori: 50 haber

2. Kategori: 40 haber

3. Kategori: 25 haber

4. Kategori: 20 haber

5. Kategori: 15 haber

Ayrıca içerik çeşitliliğini artırmak amacıyla yayın içeriklerine "bilim" ve "teknoloji" başlıkları eklenerek kapsam genişletildi.

TEKNİK GEREKLİLİKLER VE BEKLEME SÜRELERİ

Yönetmelik değişikliği ile bürokratik ve teknik bazı engeller de kaldırıldı veya revize edildi:

Yüzölçümü Şartı Kalktı: Gazete ve internet siteleri için fiziki çalışma alanına dair yüzölçümü şartları yürürlükten kaldırıldı.

Ek gösterge kolaylığı: Bekleme süresini tamamlayan siteler için ek gösterge şartları gevşetildi.

Usulsüzlük yaptırımı: Bekleme süresi başlatılan yayınlarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, yapılan başvurunun yok sayılacağı hükme bağlandı.

Sözleşme bildirimleri: Bazı maddelerde yer alan sözleşme bildirimine ilişkin ifadeler güncellendi.

YÜRÜRLÜK TAKVİMİ

Basın İlan Kurumu tarafından yürütülecek olan bu düzenlemenin büyük bir bölümü, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak yönetmeliğin 7’nci maddesi, geçiş sürecine olanak tanımak amacıyla 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacak.