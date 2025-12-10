THY'nin kaybettiği kediden 100 gündür haber yok: Havacılık tarihine geçtiler

Türk Hava Yolları (THY), yolcusundan plastik kelepçeli kafas içinde yönetmeliklere uygun şekilde teslim aldıkları kediyi kaybetti. Olayı adli mercilere ve CİMER'e taşıyan aile kedilerinin durumuna ilişkin hale bilgi alabilmek için mücadelesini sürdürüyor.

THY'NİN KAYBETTİĞİ KEDİDEN 100 GÜNDÜR HABER YOK

Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği’nde görevli diplomat Kemal Uzman, görev süresinin dolmasının ardından 31 Ağustos'ta, eşi Esra Uzman ile Türkiye’ye dönmek için, Tunus-İstanbul uçuşundan uçak biletlerini satın aldı. Dört kedisi bulunan Uzman çifti, “Tekila” ve “Momo”nun uçak altı bölümde; “Poko” ve “Bambam”ın da kabinde seyahati için THY’ye 1830 Tunus Dinarı (600 USD) ödeme gerçekleştirdi.

Tunus Kartaca Havalimanı resmi veterinerinden Momo, Bambam, Tekila ve Poko’ya Tunus’tan Türkiye’ye ulaşımlarının yapılabilmesi için ihracata uygun belgesi (sağlık, fizik ve belge kontrolü içeren) alındı. Ayrıca dört kedi için Tunus’ta çalışan özel kliniği olan bir Veteriner Hekim’den seyahat edebilir belgesi de temin edildi.

Çift, Momo ve Tekila’nın plastik kelepçelerle mühürlenmiş kafeslerini, THY personelinin kontrolünden geçtikten sonra Tunus Gümrük görevlilerine teslim etti. Momo, orijinal ve seyahat sırasında kırılmış kafese plastik kelepçelerle sabitlenmiş yedek kafes içerisinde aileye teslim edilirken Tekila’nın kafesi ise havalimanında bulunmadığından teslim alınamadı.

HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİLER

Kayıp valiz görevlileri de kedi Tekila’nın İstanbul’da gözüktüğü bilgisini verdiler. Aile tarafıdnan CİMER'e yazılan dilekçeye yanıt veren THY, Uzman ailesine yaşanılan mağduriyetten ötürü gidiş dönüş iki adet “business class” biletin yer olması halinde ücretsiz verilebileceğini kaydederek şunları söyledi:

"(Tekila'nın) ...ortaklığımız sorumluluğunda olmayan bir alanda, Tunisair Handling firmasının kontrol sahasında gerçekleşmişse de, Tekila isimli kedinin bulunması adına ortaklığımızca tüm aksiyonlar hassasiyetle alınmış ancak evcil hayvanın canlı veya cansız olduğuna dair bulguya rastlanamamıştır.”

Olayla ilgili sorumluluk almak istemeyen THY, eşine az rastlanan olayla havacılık tarihine geçerken Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Esra Uzman şunları söyledi:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türkiye’de kayıtlı THY şirketinden hizmet satın aldık. THY, ile anlaşma yaptık, THY şirketine ödeme yaptık. Bu şirket de hayvanımızı canlı ve güvenli olarak taşıyacağını taahhüt etti. Bu taahhüte rağmen hayvanımızı canlı bir şekilde getiremedi. Dolayısıyla uluslararası hukuk ve Türkiye ulusal hukuku çerçevesinde, taşıyıcı firma yani THY şirketi sorumludur. Bu çerçevede THY, şirketinin sorumluluğu nedeniyle Türkiye’deki mahkemeler yetkilidir."