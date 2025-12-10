Kelliğe merhem buldular: Sürünce gür saçlı oluyor

İrlanda’dan yükselen son gelişme, dünya çapında saç dökülmesi yaşayan erkeklerin neredeyse yarısında büyük bir heyecan yarattı. İlacın, saç oluşumunu yüzde 539 oranında artırdığı duyuruldu.

Peki bu ilaç gerçekten kelliğe kalıcı bir çözüm sunabilecek mi, yoksa beraberinde bazı riskleri de mi getirecek?

‘HEM ETKİN HEM PRATİK’

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Burhan Engin, “Etkili ve pratik bir yaklaşım. En önemli özelliği de dokudan müdahale ettiği için yan etkileri de daha az ve güvenli görünüyor” dedi. Engin, “Bu ilacın en önemli özelliği topikal yani yüzeysel olması ve sistemik etkisi olmadan bir iyileşme sağlaması. Uzun süreli tedavilere ihtiyacı var ama çalışma sonuçlarına göre erkek tipi saç dökülmesinde yüksek oranda bir iyileşme belirtiliyor" diye konuştu.

"NE KADAR KULLANILIRSA SAÇ KAYBINI O KADAR ÖNLEMİŞ OLURUZ"

Antiandrojen etkilerinin de daha az ve biraz daha güvenli göründüğünü söyleyen Engin, "Bunun etkinliği sadece saçlı deride görünüyor. Mantıklı ve etkili bir tedavi gibi. Ancak uzun süre kullanılması gerekiyor. En fazla etki ikinci yılda görülüyor ve bu etkiyi korumak için kullanmaya devam etmek gerekiyor. Başka ilaçların da erkek tipi saç dökülmesinde etkili olduğunu biliyoruz, ancak bunlarda bazen jinekomasti, anksiyete gibi yan etkiler de çıkabiliyor. Bu ilaçta yan etkiler daha az gibi görülüyor. Yirmili, otuzlu yaşlarda ne kadar kullanılırsa saç kaybını o kadar önlemiş oluruz” açıklamasında bulundu.

SAÇLARI YÜZDE 539 ÇOĞALTTI

Klaskoteron uzun yıllardır kullanılan ve 12 yaş üstü kullanımda olan Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nden (FDA) onay almış bir etken madde. Erkek tipi saç dökülmesinde erkeklik hormonlarını kıl köklerinde baskılayarak dökülmeyi azalttığı görülmüş. 1465 kişi üzerinde yapılan çalışmada bir gruba plasebo verilirken, diğer gruba klaskoteron kullandırıldı. Klaskoteron kullanan grupta yüzde 168 ile yüzde 539 arasında saç artışı görüldü. İlacın faz 3 çalışmaları da tamamlandığı için yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Erkeklerin yüzde 42’sinin kellik sorunu yaşadığı belirtiliyor.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç: “Hap şeklinde olmadığı ve sınırlı bir alana sürüldüğü için kana çok fazla geçmesi beklenmiyor. Bu yüzden de yan etkisi genellikle lokal ve daha düşük. Klaskoteron tedavisini kesmemek veya yinelemek gerekiyor. Bence sevindirici bir haber. Ancak erkek tipi saç dökülmesi kronik bir tablo olduğu için tedaviyi bıraktıktan sonra dökülmenin geri dönmeyeceğini söylemek zor.”