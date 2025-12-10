Lüks ambalajlı ölüm tuzağı: Estetikte 'rezidans' dönemi

Sosyal medya kampanyaları ve piyasa ortalamasının çok altındaki fiyatlarla pazarlanan medikal estetik uygulamaları, halk sağlığını tehdit eden boyuta ulaştı. Enfeksiyon, doku çürümesi (nekroz), görme kaybı ve hatta ölümle sonuçlanabilen komplikasyon risklerine rağmen; botoks, dolgu ve ip askı gibi işlemler ehil olmayan ellerde uygulanmaya devam ediyor. Hekimler, yasal görünümlü ancak ruhsatsız işletmelere karşı vatandaşları uyarıyor.

IŞILTILI MEKANLARDA RUHSATSIZ İŞLEM TEHLİKESİ

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre geçmişte hijyenik olmayan, kuytu ve izbe mekanlarla özdeşleşen "merdiven altı" kavramı, günümüzde yerini lüks semtlerdeki gösterişli binalara bıraktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde; dışarıdan bakıldığında güven veren şık klinik görünümlü merkezlerin, aslında ruhsatsız çalıştığı ve işlemi yapan kişilerin hekim olmadığı tespit ediliyor.

Hekimler, bu mekanların dış görünüşüne aldanılmaması gerektiğini belirterek temel kuralı şu sözlerle hatırlatıyor:

"Medikal estetik kapsamındaki tüm işlemler; yalnızca hastane, tıp merkezi, poliklinik veya muayenehane statüsündeki sağlık kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tıp doktorları tarafından yapılmalıdır."

Gençlik aşısı yaptırdı yüz felci geçirdi

SAHTE ÜRÜN KULLANIMI ORİJİNALİ GEÇTİ

Doktor kontrolünde yapılması zorunlu olan botoks, dolgu, dermapen gibi işlemler; kaçak merkezlerin sunduğu "kampanyalı" ve "düşük maliyetli" paketlerle cazip hale getiriliyor. Ancak bu ucuzluğun arkasında ciddi bir "ürün güvenliği" sorunu yatıyor.

Konuya ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Medikal Estetik Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yasemin Savaş, sektördeki sahte ürün tehlikesinin boyutlarını gözler önüne serdi. Savaş, "Botoks uygulamalarında şu anda sahte ve kaçak ürün kullanımı, orijinal ürün kullanımını geçmiş durumda. Botoksu takiben dolgu maddelerinde de kaçak ürünlere çok sık rastlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İP ASKIDAN LAZERE KADAR HEKİM DIŞI MÜDAHALE

Dr. Yasemin Savaş, yetkisiz kişilerce yapılan işlemlerin sadece enjeksiyonlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Savaş'ın aktardığı bilgilere göre; mezoterapi, cilt yenileme, lazerle gençleştirme, odaklı ultrason, iğneli radyofrekans ve ip askı uygulamaları da doktor olmayan kişilerce, sağlık kuruluşu statüsü taşımayan yerlerde uygulanıyor.

Dr. Savaş, "Merdiven altı uygulamalar; ruhsatı olmayan yerlerde, yetkinliği bulunmayan kişilerce, ruhsatsız ve ne olduğu belirsiz kaçak malzemelerle yapılan işlemlerdir. Bu uygulamalar mutlaka ruhsatlı cihaz ve ürünlerle, resmi sağlık kuruluşlarında yapılmalıdır" dedi.

EV OTURMALARINDA VE OTEL ODALARINDA "ESTETİK PARTİLERİ"

Denetimsizliğin ulaştığı bir diğer boyut ise ev gezmeleri ve otel odalarında yapılan toplu işlemler. Dr. Savaş, "gün" adı verilen ev toplantılarında veya otel odalarında bir araya gelen grupların, kaynağı belirsiz ürünleri tedarik ederek, hekim olup olmadığını bile bilmedikleri kişilere işlem yaptırdıklarına tanık olduklarını belirtti.

Bu tür ortamların hayati risk taşıdığını vurgulayan Savaş, "Buralarda yapılacak işlem sırasında en ufak bir komplikasyon gelişse, müdahale etme şansı yok. Bu durum ölümlere varan sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

"MANTAR GİBİ ÇOĞALIYORLAR"

Yasadışı merkezlerin tespiti konusunda Sağlık Bakanlığı denetimlerini sürdürse de, bu yerlerin hızla çoğalması denetimi zorlaştırıyor. Dr. Yasemin Savaş, bu işletmelerin "mantar gibi türediğini" ve denetimlere yetişmenin güçleştiğini belirterek, asıl sorumluluğun hizmeti alan kişide olduğunu hatırlattı.

Eskiden fiziki şartların kötülüğünden bir yerin kaçak olduğunun anlaşılabildiğini ancak şimdi lüks mekanların yanıltıcı olabildiğini belirten Savaş, estetik yaptıracak vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

"İşlemi yapacak kişinin doktor olup olmadığını mutlaka sorgulayın. Mekanın Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bir sağlık kuruluşu olduğundan emin olun. Ayrıca size enjekte edilecek veya uygulanacak ürünün ne olduğunu, markasını ve orijinalliğini sormaktan çekinmeyin."