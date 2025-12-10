Tarihi mekana kilit vurup ziyaretçilerden para topladı

Yayınlanma:
'Mototarih' adıyla içerikler üreten gezgin Tunahan Duran, Kayseri’de ziyaret ettiği tarihi bir yapıda karşılaştığı ilginç durumu kayıt altına aldı. Tarihi yapının kapısına asma kilit vurarak sahiplendiği iddia edilen bir şahsın, ziyaretçilerden "gezdirme" adı altında ücret talep ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gezgin Tunahan Duran’ın paylaştığı görüntülerde, Kayseri sınırları içerisinde bulunan tarihi bir han veya kervansaray olduğu tahmin edilen yapının girişinde yaşanan diyaloglar dikkat çekti. Videoda, elinde zincirli bir köpek bulunan yaşlı bir şahsın, kamuya açık olması gereken tarihi yapının kapısına kendi getirdiği asma kilidi taktığı ve mekanı fiili olarak kontrolü altına aldığı görüldü.

"POST CİHAZIN VAR MI?"

Duran, tarihi yapıyı gezmek istediğinde karşısına çıkan ve kendisinden ücret talep eden şahısla girdiği diyaloğu kaydetti. Durumun yasallığını sorgulamak adına ironik bir dille şahsa, "Post cihazın var mı?" diye soran Duran, şahsın kayıt dışı bir şekilde para topladığını belgeledi.

"NE VERİRSENİZ"

Gezginin "Normalde kaç lira?" sorusu üzerine, tarihi yapıyı kendi inisiyatifiyle ziyarete açıp kapattığı görülen şahıs, belirli bir bilet veya tarife olmadığını belirterek, "Ne verirseniz abi" şeklinde yanıt verdi. Görüntülerde şahsın, tarihi yapının kapısını açarak Duran’a içeriyi gezdirdiği anlar yer aldı.

"TARİHİ YAPILARDA DURUM BU"

Ziyaretin ardından yaşadığı tecrübeyi aktaran Tunahan Duran, durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Duran videoda, "Adam elinde zincirli köpekle, asma kilit alıp sahiplenmiş ve değnekçilik yapıyor. Elinde zincirli bir köpekle bir dayı beliriyor ve burayı size gezdiriyor. Tarihi yapılarda durum bu" ifadelerini kullanarak, tarihi eserlerin korunması ve denetlenmesi konusundaki eksikliklere dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

