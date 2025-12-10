Başkentin göbeğinde şeriat bayraklı yürüyüş

Filistin merkezli Hizb-ut Tahrir’in Türkiye’deki yayın organı Köklü Değişim Dergisi’nin organize ettiği Gazze temalı eylemlerin Ankara ayağı, 7 Aralık'ta Hacıbayram Veli Camisi önünde öğle namazının ardından başladı. Dergi temsilcileri ve katılımcılar, yürüyüş kortejinde şeriatı ve hilafeti simgeleyen tevhid (kelime-i tevhid yazılı siyah-beyaz) bayrakları taşıdı.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Ankara Emniyet güçleri, ilk etapta grubun bu bayraklarla yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine grup ile görevli polisler arasında tartışma çıktı. Müzakereler sırasında grup sözcüsü, tevhid bayraklarını savunarak, "Bu her Müslüman için bir şereftir" dedi.

Polis yetkilileri ise bayrağın kullanım amacına dikkat çekerek, "Çarşafın üzerine 'La ilahe illah' yazınca bir şey olmuyor, senin kalbinde olacak bu. Bunu burada sallayınca başka bir şeye dönüşüyor. Sen buraya Filistin bayrağı yerine bunu getirirsen başka bir anlama geliyor" ifadeleriyle itiraz etti. Tartışma sürerken, grup "İslam'ın bayrağı Tevhid bayrağı" sloganları atarak bayrakları taşımakta ısrar etti. Uzun süren görüşmelerin ardından polis, kortejin tevhid bayraklarıyla yürümesine izin verdi.

IŞİD BAĞLANTILI GRUPTAN DESTEK GELDİ

Köklü Değişim Grubu'nun tevhid bayraklarıyla yürüyüşüne izin verilmesinin ardından, IŞİD ve El Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen Halis Bayancuk'la anılan "Tevhid Grubu"ndan destek mesajları paylaşıldı. Tevhid Grubunun açıklamasında, bu bayrağın önemine vurgu yapılarak, "Ulus sisteminin bayrakları; insanı sınırlarla, ırklarla, kimliklerle parçalara böler. İslam düzeninin sancağı bütün müminleri tek bir safta toplar" denildi.

Halis Bayancuk da tartışmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hem kendilerine Müslüman deyip hem de İslam'ın aslı ve esası olan Kelimeitevhid'den rahatsız olmak! Ya cahili, ulusçu, dayatmacı dininizden vazgeçeceksiniz ya da Kelimeitevhid'den" şeklinde yorumda bulundu.