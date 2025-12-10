Başkentin göbeğinde şeriat bayraklı yürüyüş

Başkentin göbeğinde şeriat bayraklı yürüyüş
Yayınlanma:
Yargıtay tarafından terör örgütü sayılan Hizb-ut Tahrir'in yayın organı olan Köklü Değişim Grubu, Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 ilde Gazze gündemiyle eylemler düzenledi. Ankara'daki yürüyüş sırasında grup ile polis arasında, şeriatı sembolize eden tevhid bayraklarının kullanılması nedeniyle tartışma yaşandı, ancak müzakereler sonrası bayraklarla yürüyüşe izin verildi.

Filistin merkezli Hizb-ut Tahrir’in Türkiye’deki yayın organı Köklü Değişim Dergisi’nin organize ettiği Gazze temalı eylemlerin Ankara ayağı, 7 Aralık'ta Hacıbayram Veli Camisi önünde öğle namazının ardından başladı. Dergi temsilcileri ve katılımcılar, yürüyüş kortejinde şeriatı ve hilafeti simgeleyen tevhid (kelime-i tevhid yazılı siyah-beyaz) bayrakları taşıdı.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Ankara Emniyet güçleri, ilk etapta grubun bu bayraklarla yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine grup ile görevli polisler arasında tartışma çıktı. Müzakereler sırasında grup sözcüsü, tevhid bayraklarını savunarak, "Bu her Müslüman için bir şereftir" dedi.

İstanbul'da silahlı ev baskını! Anne ve 4 yaşındaki kızı darbedip bantladılar!İstanbul'da silahlı ev baskını! Anne ve 4 yaşındaki kızı darbedip bantladılar!

Polis yetkilileri ise bayrağın kullanım amacına dikkat çekerek, "Çarşafın üzerine 'La ilahe illah' yazınca bir şey olmuyor, senin kalbinde olacak bu. Bunu burada sallayınca başka bir şeye dönüşüyor. Sen buraya Filistin bayrağı yerine bunu getirirsen başka bir anlama geliyor" ifadeleriyle itiraz etti. Tartışma sürerken, grup "İslam'ın bayrağı Tevhid bayrağı" sloganları atarak bayrakları taşımakta ısrar etti. Uzun süren görüşmelerin ardından polis, kortejin tevhid bayraklarıyla yürümesine izin verdi.

g7j8sfmxsaaysen.jpeg

IŞİD BAĞLANTILI GRUPTAN DESTEK GELDİ

Köklü Değişim Grubu'nun tevhid bayraklarıyla yürüyüşüne izin verilmesinin ardından, IŞİD ve El Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen Halis Bayancuk'la anılan "Tevhid Grubu"ndan destek mesajları paylaşıldı. Tevhid Grubunun açıklamasında, bu bayrağın önemine vurgu yapılarak, "Ulus sisteminin bayrakları; insanı sınırlarla, ırklarla, kimliklerle parçalara böler. İslam düzeninin sancağı bütün müminleri tek bir safta toplar" denildi.

Halis Bayancuk da tartışmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hem kendilerine Müslüman deyip hem de İslam'ın aslı ve esası olan Kelimeitevhid'den rahatsız olmak! Ya cahili, ulusçu, dayatmacı dininizden vazgeçeceksiniz ya da Kelimeitevhid'den" şeklinde yorumda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Türkiye
Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş
Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş
Son dakika | Adli emanet vurgununda yeni gözaltılar
Son dakika | Adli emanet vurgununda yeni gözaltılar
Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü
Fatih'te kiracı dehşeti: Ev sahibini sokak ortasında vurup öldürdü