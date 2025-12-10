10 yaşındaki Miraç kolunu silaj makinesine kaptırdı: Hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Büyüklü Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi olan Miraç Köse ile babası K.K. (50), evlerinin üst tarafında bulunan ahırın önünde traktöre bağlı silaj makinesini çalıştırdı.

KOLUNU KAPTIRDI, HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada Miraç Köse, makinenin şaft bölümüne kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de müzisyenden 15 yaşındaki çocuğa istismar

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.