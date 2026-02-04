Fuhuş operasyonlarında yanıt aranan sorular! Avukatlar 'tuhaflıkları' tutanaklara geçirdi

İstanbul’da yürütülen ve İBB davasından isimlerin de yer aldığı iddia edilen ve fuhuş suçlamalarını içeren soruşturma dosyasının Sulh Ceza Hâkimliği sorgusunda avukatların usul itirazları dikkat çekti.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki sorgu tutanaklarına geçen ifadelerde, soruşturmayı yürüten savcılığın elinde delil bulunmadığı için şüphelileri resmi prosedür dışı "ön görüşmeye" çağırdığı, dosyadaki kısıtlılık kararına rağmen masumiyet karinesinin sosyal medya üzerinden ihlal edildiği ve sevk yazılarının "şablon" gerekçelerle hazırlandığı itirazları öne çıktı.

"SAVCILIK DELİL OLMADIĞI İÇİN TÜM ŞÜPHELİLERİ ÖN GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI"

Soruşturmanın gidişatına dair en çarpıcı iddia, şüpheli M. Ğ.'nin avukatı tarafından mahkeme tutanaklarına geçirildi. Avukat, dosya kapsamındaki olayların savcılığın elinde hiçbir delil olmadığı için farklı bir boyuta taşındığını iddia ederek, savcılığın tüm şüphelileri "ön görüşmeye" çağırdığını belirtti. Tutanaklara yansıyan savunmada, savcılığın tutuklamaya sevk yazısında hiçbir somut delil belirtemediği, Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilen yazının "şablon ve matbu gerekçelerle" hazırlandığı vurgulandı. Avukat, dosyanın içinin boş olduğunu bildiklerini ve savcının sorgu sırasında şüphelilere tek bir soru bile sormadığını dile getirdi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!

"SORU BİLE SORULMADI SADECE 'ANLAT' DENİLDİ"

Benzer bir usul itirazı şüpheli F. E.'nin avukatı tarafından da dile getirildi. Savcılık aşamasında müvekkillerine neyle suçlandıklarının dahi söylenmediğini belirten avukat, sorgu sırasında soru sorulmadığını, şüphelilere sadece "Anlat" denildiğini kaydetti. Şüpheli B. E. B.'nin avukatı ise savcılık ifadesinde müvekkiline fuhuş yapıp yapmadığının sorulduğunu, ancak suçun işlenişine dair hiçbir isnadın anlatılmadığını, dolayısıyla etkin bir savunma yapmanın imkânsız hale getirildiğini savundu.

KISITLILIK KARARI VE TWITTER ÇELİŞKİSİ

Avukatların savunmalarında öne çıkan bir diğer başlık ise dosyaya getirilen "gizlilik" ve "kısıtlılık" kararları oldu. Şüpheli S. E. ve M. Ğ.'nin avukatları, CMK 153. maddesinde yer alan kısıtlama nedenlerinin dosyada oluşmadığını, buna rağmen hiçbir evrakın kendilerine gösterilmediğini belirtti.

Tutanaklarda, dosya avukatlardan gizlenirken, şüpheliler gözaltına alındıktan hemen sonra durumun Twitter üzerinden paylaşıldığına ve masumiyet karinesinin savcılık tarafından çiğnendiğine dikkat çekildi.

Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

FUHUŞ DOSYASINDA "NARKOTİK ŞUBE" DETAYI

Soruşturmadaki dikkat çekici durumlara değinen şüpheli S. E.'nin avukatı, suçlamanın "fuhşa teşvik ve aracılık" olmasına rağmen, operasyonun ve baskının "Narkotik Şube" ekipleri tarafından yapılmasına anlam veremediklerini belirtti.

Savunmalarda, dosyanın bir "torba" soruşturma gibi yürütüldüğü, şüphelilerin somut bir delile dayanmadan, sadece soyut iddialarla ve birbirleriyle irtibatlı gösterilerek suçlandığı ifade edildi.