ESP'li Orhan Çelebi Tunceli'de gözaltına alındı
Yayınlanma:
ESP MYK Üyesi ve eski Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi, Tunceli’deki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Çelebi, sabah saatlerinde Tunceli’deki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Çelebi’nin gözaltına alınmasının ardından ESP Tunceli İl binasına da baskın yapıldığı ve polis ekiplerinin binadaki aramalarının devam ettiği öğrenildi.

Dün ESP, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), SGDF, LİMTER-İŞ ve ETHA muhabirleri gibi pek çok kurumdan çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Murat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonuMurat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonu

YERİNE KAYYIM ATANAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

Gözaltına alınan Orhan Çelebi, siyasi geçmişiyle bölgede bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinde Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde belediye eş başkanı seçilen Çelebi, aynı yılın kasım ayında görevinden alınmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması ve hakkında yürütülen diğer soruşturmalar gerekçe gösterilerek yerine kayyım atanmıştı. Çelebi'nin şu anki gözaltı süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

