Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı
Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, gözaltına alındı.

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, gözaltına alındı. Kaya hakkında uyuşturucu iddiasıyla işlem başlatıldı.

CEVAT KAYA DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklanmıştı.

Cevat Kaya, 29 Nisan 2025'te gözaltına alınmış, bir gün sonra da tutuklanmıştı.

İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu ile Avrupa ve Anadolu zabıta müdürleri de Cevat Kaya ile birlikte tutuklanan kişiler arasındaydı.

Dilek İmamoğlu'ndan 'Aziz İhsan Aktaş' isyanı: Seçilmiş başkanlara cezaevi suç örgütü liderine koruma!Dilek İmamoğlu'ndan 'Aziz İhsan Aktaş' isyanı: Seçilmiş başkanlara cezaevi suç örgütü liderine koruma!

DİLEK İMAMOĞLU LEKELENMEME HAKKINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İBB soruşturmasında tutukluların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın 28 Ocak'taki basın toplantısında Dilek İmamoğlu, şunları ifade etmişti:

"Aileler mağdur ediliyor. Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi doğal hakim ilkesi açıkça çiğneniyor. Yandaş medya trolleriyle seslendirilen yalanlar, baskı ve psikolojik işkence altında ortaya atılan iftiraların sonucunda ortaya bomboş bir iddianame çıkarıldı. Şimdi bu iddianamenin yetersizliğini gizlemek için yeni oyunlar oynanıyor. İddianame böylesine zayıf olunca mahkemeleri canlı yayınlama fikrinden tamamen vazgeçmiş durumdalar. Hatta duruşmayı takip eden gazeteci ve tutuklu yakını sayısına bile kısıtlama getiriliyor. İddianame ile sonuç istediği sonucu alamayanlar çirkin karalama kampanyalarıyla itibar suikastı yapmaya çalışıyor. Milletin iradesi resmen milletin iradesine resmen müdahale ediliyor. Kayyum siyasetiyle, görevden uzaklaştırmalarla demokrasiye darbe vuruluyor. Operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar, medyada karalama kampanyaları ile belediyeler çalışamaz hale getirilmeye çalışılıyor. Bu da yetmiyor. Belediyelerin yetki alanları daraltılıyor, kaynakları kesiliyor. Açıkça belediyelerin halka hizmet etmesi önlenmek istiyor"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Siyaset
Bahçeli’nin önerileri
Bahçeli’nin önerileri
Bahçeli’nin yol haritası
Bahçeli’nin yol haritası