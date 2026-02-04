Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, gözaltına alındı. Kaya hakkında uyuşturucu iddiasıyla işlem başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklanmıştı.

Cevat Kaya, 29 Nisan 2025'te gözaltına alınmış, bir gün sonra da tutuklanmıştı.

İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu ile Avrupa ve Anadolu zabıta müdürleri de Cevat Kaya ile birlikte tutuklanan kişiler arasındaydı.

İBB soruşturmasında tutukluların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın 28 Ocak'taki basın toplantısında Dilek İmamoğlu, şunları ifade etmişti:

"Aileler mağdur ediliyor. Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi doğal hakim ilkesi açıkça çiğneniyor. Yandaş medya trolleriyle seslendirilen yalanlar, baskı ve psikolojik işkence altında ortaya atılan iftiraların sonucunda ortaya bomboş bir iddianame çıkarıldı. Şimdi bu iddianamenin yetersizliğini gizlemek için yeni oyunlar oynanıyor. İddianame böylesine zayıf olunca mahkemeleri canlı yayınlama fikrinden tamamen vazgeçmiş durumdalar. Hatta duruşmayı takip eden gazeteci ve tutuklu yakını sayısına bile kısıtlama getiriliyor. İddianame ile sonuç istediği sonucu alamayanlar çirkin karalama kampanyalarıyla itibar suikastı yapmaya çalışıyor. Milletin iradesi resmen milletin iradesine resmen müdahale ediliyor. Kayyum siyasetiyle, görevden uzaklaştırmalarla demokrasiye darbe vuruluyor. Operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar, medyada karalama kampanyaları ile belediyeler çalışamaz hale getirilmeye çalışılıyor. Bu da yetmiyor. Belediyelerin yetki alanları daraltılıyor, kaynakları kesiliyor. Açıkça belediyelerin halka hizmet etmesi önlenmek istiyor"