Bahçeli'nin flaş çağrısında mesaj aslında kime? Erdoğan'a baskı mı var? AKP'li yöneticiden flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün (3 Şubat) partisinin grup toplantısında yaptığı, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" çıkışının ardından gündem yeniden Öcalan'a umut hakkı, Demirtaş'a tahliye ve Ahmet Türk ile Ahmet Özer'in belediye başkanlığı koltuklarına iade edilip edilmeyeceğine çevrildi.

Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir

Bahçeli'nin gündeme damga vuran mesajının ardından "Bundan sonrası hükûmetin bileceği iştir" dedi.

MHP liderinin ardından DEM Parti grup toplantısının sonrasında Bahçeli'nin çağrısını değerlendiren Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli iktidar ortağıdır. Muhatabı bu meselelerin muhatabı iktidardır. Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli'nin dile getirmiş olduğu bu talepler hayat bulur." ifadelerini kullanarak muhatabın doğrudan AKP olduğunu söyledi.

DEM Parti'den iktidara Bahçeli çağrısı! "Dedikleri için adım atılmalı"

Meclis'teki flaş çıkışın ardından kulisler de hareketlendi. Gazeteci Nergis Demirkaya, Bahçeli'nin mesajlarının ardından AKP Meclis grubundan üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Üst düzey AKP'li bir yönetici, Bahçeli'nin mesajlarının aslında DEM Parti'ye dönük olduğunu savundu:

“MHP, ‘yaşanan bunca olaya karşın sözlerimin arkasındayım, mertçe, tüm samimiyetimle durduğum yerdeyim’ derken DEM Parti’ye ‘Siz sözünüzde durmadınız, yalan söylediniz’ de diyor. Yaşananlar da silah bırakmanın yalan olduğunu gösterdi.”

“Öcalan sadece ellerdeki silahın değil, zihinlerdeki silahın da bırakılmasını istedi. Bu olsun, umut hakkı da yapılır, problem değil. Ama DEM Parti çok net bir şekilde, PKK'nın ‘kurucu önder’ dediği Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda ‘örgütün Irak’tan Suriye ’ye tüm birleşenleriyle beraber silah bırakmasını bekliyoruz’ demeli. Bizim gördüğümüz DEM Parti ve Kandil bu süreci içselleştiremedi. Önce kendi çizgilerini netleştirmeleri gerekiyor. O silahlar ellerde ve zihinlerde bırakılmadığı sürece bu konuşulanlar yapılmayacak”

Üst düzey AKP'li yönetici, Bahçeli'nin başta Öcalan'a umut hakkı politikalarının AKP politikalarını yansıtmadıklarını söyledi. Umut hakkı çıkışının ileri ki zamanlarda olabileceğini kaydeden AKP'li siyasetçinin sözlerini aktaran Demirkaya şöyle konuştu:

"Bahçeli’nin ‘Öcalan, Ahmetler ve Demirtaş’ çıkışını doğru bulmayan AK Partili siyasetçiler de vardı. Parti yönetiminde görev yapan bir siyasetçi, Bahçeli’nin başta ‘Umut Hakkı’ olmak üzere yaptığı çağrının AK Parti’nin şu anki politikasını yansıtmadığını söyledi. Bu açıklamaların AK Parti’yi zorladığını söyleyen siyasetçiye göre, ‘Umut Hakkı’ belki ileriki zaman diliminde gündeme gelebilir ama bugünden bu çağrıyı yapmak doğru olmadı. Beklentiyi yükseltmenin süreci sıkıntıya sokabileceğini söyleyen siyasetçiye göre Bahçeli’nin bu çıkışları MHP tabanında da sıkıntı yaratma potansiyeli taşıyor."

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Bahçeli'nin dün yaptığı çıkışın ardından MHP'li yöneticileri aradığını ve perde arkasını öğrenmeye çalıştığını söyledi. Saymaz, Bahçeli'nin çağrılarına rağmen AKP'nin bu adımları atmadığını ifade edip, geçtiğimiz günlerde Demirtaş'a verilen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu gerekçesi ile 1 yıl 5 aylık hapis cezasını anımsattı.

Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Bahçeli'nin İmralı Süreci'ni demokrasi ile de itmeye çalıştığını belirten Saymaz, bu yönüyle AKP'ye bir basıncın Bahçeli tarafından uygulandığını kaydetti:

AKP Selahattin Demirtaş'ı da bırakmaya yanaşmıyor. Hatta bırakmadığı gibi yeni bir dava daha açıldı kendisine. Dolayısıyla şu an bir hukuki engel daha çıktı. Bu MHP'lilere sordum. O da ortadan kaldırılır diyorlar.

İki Ahmet durumu. Şimdi bununla ilgili belki bir ışık yakılabilir. Önceki gün gazeteci Sinan Burhan Kayyumlarla ilgili onu zorlaştıracak bazı yasal yasalar çıkarılabilir dedi ama henüz hani bununla ilgili ışık görmedik. Ahmet Türk ve diğer DEM Partililerle işte Ahmet Özer, Resul Emrah Şahan ve diğer CHP'lilerin görevine geri dönmesi ile ilgili henüz bir ışık da yok.

Devlet Bahçeli'nin cümlelerinde alıntı yaptığım o demokrasi vurgusu var ya. Onların AKP tarafından karşılanmadığına dair bir inancın olduğunu anlıyorum. Devlet Bahçeli süreci bu yönüyle de itmeye çalışıyor.

Yani AKP'ye, AKP kamuoyuna bir basınç uyguluyor. Ya da bürokrasiye bir basınç uyguluyor ve artık terör riski ortadan kalktığına göre bu şartların gerekli itirazların ve demokratik adımların atılması gerekir diyor.

Atılır mı? Ben bu günden yarına bunu mümkün görmüyorum.