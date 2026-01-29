Fırat Epözdemir beraat etti

Fırat Epözdemir beraat etti
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) nedeniyle ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin suçlamaları doğrular nitelikte olmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretiİstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

İBRAHİM KABOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Adliye çıkışında Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; baro yönetimi, uluslararası gözlemciler ve meslektaşlarıyla birlikte açıklama yaptı. Kaboğlu “Kararla Türkiye’de bağımsız yargıçlar olduğunu da gördük” dedi.

"SAVUNMAYI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) tarafından dava sonrası yapılan açıklamada, "Derneğimiz üyesi Av. Fırat Epözdemir hakkında yürütülen yargılamada beraat kararı verilmiştir. Hukuka aykırı yargı pratiklerine karşı dayanışma gösteren tüm üye ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Savunmayı savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
İran'da savaş çıkmasını dört gözle bekliyorlar! İnsan kaçakçılarından pes dedirten reklam
İran'da savaş çıkmasını dört gözle bekliyorlar! İnsan kaçakçılarından pes dedirten reklam
İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu
İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin