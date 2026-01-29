İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) nedeniyle ''terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin suçlamaları doğrular nitelikte olmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

İBRAHİM KABOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Adliye çıkışında Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; baro yönetimi, uluslararası gözlemciler ve meslektaşlarıyla birlikte açıklama yaptı. Kaboğlu “Kararla Türkiye’de bağımsız yargıçlar olduğunu da gördük” dedi.

"SAVUNMAYI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) tarafından dava sonrası yapılan açıklamada, "Derneğimiz üyesi Av. Fırat Epözdemir hakkında yürütülen yargılamada beraat kararı verilmiştir. Hukuka aykırı yargı pratiklerine karşı dayanışma gösteren tüm üye ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Savunmayı savunmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.