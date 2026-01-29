İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu

Taşkısığı Mahallesi’nde yer alan ve eski kum ocaklarının bulunduğu göletler bölgesinden geçen vatandaşlar, çalılık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ VE OTOPSİ SÜRECİ

Jandarma ekiplerince yapılan kimlik sorgulamasında, hayatını kaybeden kişinin iki gündür her yerde aranan Murat Arslan olduğu kesinleşti. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Arslan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Arslan’ın ölümünün bir kaza mı, cinayet mi yoksa doğal nedenlerden mi kaynaklandığı, yapılacak otopsi ve bölgedeki incelemelerin ardından netlik kazanacak.