İki gündür aranan kişinin cansız bedeni çalılıklarda bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan 40 yaşındaki Murat Arslan’dan acı haber geldi. Yakınlarının iki gündür ulaşamadığı Arslan, gölet kenarındaki çalılık bir alanda ölü olarak bulundu.

Taşkısığı Mahallesi’nde yer alan ve eski kum ocaklarının bulunduğu göletler bölgesinden geçen vatandaşlar, çalılık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ VE OTOPSİ SÜRECİ

Jandarma ekiplerince yapılan kimlik sorgulamasında, hayatını kaybeden kişinin iki gündür her yerde aranan Murat Arslan olduğu kesinleşti. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Arslan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Erkek çocuğu olmadığı için eşi ve 6 kızını Ankara ayazında terk etti!Erkek çocuğu olmadığı için eşi ve 6 kızını Ankara ayazında terk etti!

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Arslan’ın ölümünün bir kaza mı, cinayet mi yoksa doğal nedenlerden mi kaynaklandığı, yapılacak otopsi ve bölgedeki incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

