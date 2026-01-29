Erkek çocuğu olmadığı için eşi ve 6 kızını Ankara ayazında terk etti!

Ankara'da bir baba, erkek çocuğu olmamasına tepki göstererek, eşi ve 6 kızını terk etti. Annenin ve çocukların maruz kaldığı içler acısı durum yürekleri burktu.

Ankara'da bir baba, erkek çocuğu olmadığı gerekçesiyle eşine tepki göstererek altı kızını terk etti.

Anne ve çocukların içinde bulunduğu içler acısı durum yürekleri burktu.

AİLESİNİ ANKARA AYAZINA TERK ETTİ

Ankara'da 11 yaşındaki engelli bir çocuğun amcası tarafından kümese kapatıldığını ortaya çıkaran 'Ankara Abisi' isimli yardımlaşma derneği, yeni bir dramı gün yüzüne çıkardı.

Dernek yöneticisinin aktardığı bilgiye göre; altı kız çocuğu olan bir baba, erkek çocuğu olmadığı gerekçesiyle eşine tepki göstererek ailesini Ankara ayazında kaderine terk etti.

"ÇOCUKLARIN HİÇBİR GÜNAHI YOK"

Ailenin içinde bulunduğu içler acısı durumu yerinde tespit eden dernek yöneticileri, çocuklara ve anneye yardım elini uzatırken; babaya "Çocukların hiçbir günahı yok," diyerek tepki gösterdi.

KÜMESE KAPATILAN ÇOCUĞU TESPİT ETMİŞTİ

Aynı dernek daha önce de yine Ankara'da, Suriye uyruklu bir amcanın; babası vefat etmiş, annesi tarafından terk edilmiş engelli yeğenini 11 yıl boyunca bir güvercin kümesine kapattığını ortaya çıkarmıştı.

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruma müdahale etmiş; engelli çocuk ile iki kardeşini koruma altına almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

