İran'da savaş çıkmasını dört gözle bekliyorlar! İnsan kaçakçılarından pes dedirten reklam

İran'da rejim karşıtı protestolar ve ABD'nin saldırı tehdidi sürerken insan kaçakçıları reklama başladı. Kaçakçıların sosyal medyada paylaştığı videoya "Karlı havada İran-Türkiye sınırından güvenli geçiş sağlamak bizim işimiz" notunu düştü.

İran’da 2025 yılının son günlerinde patlak veren rejim karşıtı protestoların ardından, ABD’nin Tahran yönetimine yönelik tehdit mesajları gelmeye başladı. Bölgedeki bu istikrarsızlığı ve kaosu fırsat kollayan İranlı insan kaçakçıları ise yaşanan dramı ranta çevirerek pes dedirten bir girişime imza attı.

İnsan kaçakçıları, sosyal medya üzerinden reklamlar yayınlayarak "Karlı havada İran-Türkiye sınırından güvenli geçiş sağlamak bizim işimiz" notunu düştü.

İRAN'DAKİ GERGİNLİĞİ FIRSAT BİLİP REKLAMA BAŞLADILAR

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, olası bir savaş durumunda İran'dan Türkiye'ye yönelik göç dalgasına dikkat çekerek, insan kaçakçıların reklam yapmaya başladığını aktardı.

"İran’a bir saldırı olur mu olmaz herkes beklemede ama insan kaçakçıları şimdiden reklama başlamış durumda" ifadelerini kullanan Çiçek, sosyal medya hesabından İranlı insan kaçakçılarının reklamını şu ifadelerle paylaştı:

  • "İran’a bir saldırı olur mu olmaz herkes beklemede ama insan kaçakçıları şimdiden reklama başlamış durumda İranlı bir insan kaçakçısının reklam sayfası. İranlılara sesleniyor; “*Karlı havada İran-Türkiye sınırından güvenli geçiş sağlamak bizim işimiz*” Sınırdaki duvarları böyle aşıyorlarmış. Türkiye, İran’da eğer bir göç dalgası yaşanırsa sınırı çok iyi korumalı ve göçmenler için İran tarafında tampon bölge oluşturmalıdır. Türkiye İran ile olan 560 km’lik sınırında teknolojik olarak geliştirilmiş fiziksel bariyer sistemiyle güvenliği güçlendirdiğini açıklamıştı. Bu önlemler arasında 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule, 380 km’lik modüler beton duvar ve 553 km’lik savunma hendekleri yer alıyor."

İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyorİran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Çiçek, konunun gündeme gelmesinin ardından yetkililerin kendisine ulaştığını ve İran sınırındaki güvenliğin en üst düzeyde tutulduğunu ifade ettiklerini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

