İstanbul Barosu'ndan Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’ndeki taziye evine giden heyette; İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Başkan Yardımcısı Leyla Süren ve Yönetim Kurulu Üyesi Hürrem Sönmez yer aldı. Baro yöneticileri; Atlas Çağlayan’ın annesi, halası, eniştesi ve dedesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

AİLENİN ADALET TALEBİ

Görüşme sırasında Çağlayan ailesi, 17 yaşındaki Atlas'ın katledilmesine ilişkin adalet taleplerini dile getirdi. Aile üyeleri, İstanbul Barosu’nun bu zor süreçte yanlarında olmasının kendileri için büyük bir moral ve destek kaynağı olduğunu ifade ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti belirttiler.

Öldürülen Atlas’ın ailesine tehditte üç kişiye tutuklama talebi

BARO: "SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İstanbul Barosu yöneticileri, çocuklara ve gençlere yönelik şiddet olaylarının karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı. Baro heyeti, Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili açılacak davanın ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve ailenin yanında duracaklarını kaydetti.