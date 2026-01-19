İstanbul Güngören’deki 'yan bakma' kavgasında öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlere yönelik operasyonda 2 kişi daha yakalandı.

Dün gözaltına alınan dört kişinin yanı sıra bugün iki kişi daha yakalandı. NTV'nin haberine göre; gözaltına alınan iki kişinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Oğlunun ölümünün ardından Gülhan Çağlayan, tehdit mesajları aldığını duyurmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir.” ifadesini kullanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tehdit mesajlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Sustalınız yanınızda mı?

Olay günü oğlunun her zaman gittiği kafeye gittiğini söyleyen anne Gülhan Çağlayan, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti:

“15 yaşında bir çocuk bıçakla saldırabiliyor. Bugün benim oğluma yapıldı, yarın başka Atlaslara da yapılmasın.”

NELER OLMUŞTU?

Atlas, 14 Ocak günü'ta bir kafede, ile arkadaşları, yan masadaki grupla “yan bakma” gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. 15 yaşındaki E.Ç., Atlas’ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Atlas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL TUTUKLANDI

Olaydan sonra polis ekipleri saldırgan E.Ç. ile yanındaki arkadaşlarını gözaltına aldı. E.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Savcılıkta ifade veren E.Ç., "Bir süre kafede oturduktan sonra dışarı çıktık ve kafenin önünde beklemeye başladık." dedi. Saldırıyı şöyle anlattı:

“Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar.”

E.Ç., kavga sırasında dövüldüğünü iddia ederek bıçağı arkadaşına verdiğini belirtti: