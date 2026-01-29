Diyarbakır'da kaybolan kadından 8 gündür haber yok

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki zihinsel engelli Nimet Kılıç, 8 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Kılıç'ı bulmak için arama faaliyeti yürüten ekipler zorlu kış koşullarına rağmen geniş bir alanı tarıyor.

Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 329 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra arama köpekleri ile 17 dron kullanılıyor.

KAR, ARAMA FAALİYETİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor. Bölgede arazinin karla kaplı olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor. Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.