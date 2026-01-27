Diyarbakır'da kayıp kadını arama çalışmaları 6'ncı gününde

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 21 Ocak sabahı evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç’ı (45) bulmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgedeki yoğun sis ve dondurucu soğuğa rağmen ekipler, geniş bir alanı tarıyor.

1136472-001.jpg

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN SON GÖRÜNTÜLER

Kubacık Mahallesi'nde yaşayan eşi Şeyhmus Kılıç'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Nimet Kılıç’ın kaybolduğu gün sabah saat 05.12 sıralarında tek başına yürüdüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

diyarbakirda-kayip-kadini-arama-calisma-1136475-337384.jpg

137 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Arama çalışmalarının 6. gününde, bölgede adeta bir insan zinciri oluşturulmuş durumda. Zorlu hava şartlarına rağmen yürütülen operasyonda 96 jandarma personeli, 31 AFAD personeli ve 10 Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) görevlisi yer alıyor.

1136470.jpg

ARAMA KÖPEKLERİ DEVREDE

Ekipler, geniş arazide yürütülen çalışmalarda teknolojiden ve eğitimli köpeklerden de faydalanıyor. Arama faaliyetlerinde 4 adet dron ile havadan tarama yapılırken, 2 iz takip köpeği de karadan koku sürerek kayıp kadına ulaşmaya çalışıyor.

diyarbakirda-kayip-kadini-arama-calisma-1136476-337384.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

