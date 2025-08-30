Firari şahıs darbettiği eşinin ihbarıyla yakalandı!

Firari şahıs darbettiği eşinin ihbarıyla yakalandı!
Yayınlanma:
Gaziantep’te firari hükümlü Kemal G. (31), darbettiği eşinin ihbarının ardından düzenlenen operasyonla evin altındaki gizli bölmede yakalandı.

Gaziantep’te, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 'Kasten adam öldürme' suçundan 40 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Kemal G., eşini darbetti. Bunun üzerine eşi, polis ekiplerini arayarak darbedildiğini ve eşinin firari olduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mahalledeki tüm giriş çıkışları kapattı.

firari-hukumlu-darbettigi-esinin-ihbari-889488-264229.jpg

OPERASONLA KISKIVRAK YAKALANDI!

Kemal G.’nin, “teslim ol” çağrısına karşılık vermemesi üzerine İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerine ait sesli dron desteği talep edildi. Dronlu çağrı da sonuçsuz kalınca Kemal G.'nin saklandığı eve, özel harekat polisinin desteği ile operasyon düzenlendi. Kemal G., evin altındaki gizli bölmede yakalanırken işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede yakalandı17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede yakalandı

Gaziantep'te 18 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandıGaziantep'te 18 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Kaynak:DHA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var