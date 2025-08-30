Firari şahıs darbettiği eşinin ihbarıyla yakalandı!

Gaziantep’te, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 'Kasten adam öldürme' suçundan 40 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Kemal G., eşini darbetti. Bunun üzerine eşi, polis ekiplerini arayarak darbedildiğini ve eşinin firari olduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mahalledeki tüm giriş çıkışları kapattı.

OPERASONLA KISKIVRAK YAKALANDI!

Kemal G.’nin, “teslim ol” çağrısına karşılık vermemesi üzerine İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerine ait sesli dron desteği talep edildi. Dronlu çağrı da sonuçsuz kalınca Kemal G.'nin saklandığı eve, özel harekat polisinin desteği ile operasyon düzenlendi. Kemal G., evin altındaki gizli bölmede yakalanırken işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

