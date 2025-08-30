17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede yakalandı

17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede yakalandı
Yayınlanma:
Aydın’da 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Özden (43), akrabasının düğününe geldiği sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 43 yaşındaki Erdal Özden’in, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir akrabasının düğününe katılacağı belirlendi. Gelen bilgi üzerine düğün alanının çevresinde tedbir alındı.

aydin-17-yil-hapis-cezasiyla-araniyordu-888329-263953.jpg

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis ekipleri, Özden’i düğün yerine geldiğinde yakalayarak gözaltına aldı. Durumu öğrenen şüphelinin yakınları, polis ekiplerine bir süre zorlu anlar yaşattı. Özden, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak:DHA

