17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede yakalandı

Aydın’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 43 yaşındaki Erdal Özden’in, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir akrabasının düğününe katılacağı belirlendi. Gelen bilgi üzerine düğün alanının çevresinde tedbir alındı.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis ekipleri, Özden’i düğün yerine geldiğinde yakalayarak gözaltına aldı. Durumu öğrenen şüphelinin yakınları, polis ekiplerine bir süre zorlu anlar yaşattı. Özden, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kulüp başkanına suikastın perdesi aralanıyor! Operasyon genişledi, 7 kişi gözaltında

Gaziantep'te 18 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı