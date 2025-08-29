Kulüp başkanına suikastın perdesi aralanıyor! Operasyon genişledi, 7 kişi gözaltında

Çekmeköy’de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos’ta saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde saldırganın belinden çıkardığı silahla ateş ettiği ve çevredekilerin panikle kaçıştığı görüldü.

TANIK: TARTIŞMA OLMADI BİR ANDA ATEŞ ETTİ

Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.

ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Cinayetin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüphelinin E.H. (17) olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu E.H.’nin yurt dışına kaçmak amacıyla Edirne’nin Uzunköprü ilçesine gittiği tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 29 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak’taki bir eve düzenlenen operasyonla E.H. saklandığı yerde yakalandı.

KAÇIŞA YARDIM EDEN G.K. DA GÖZALTINDA

Şüpheliyi yurt dışına kaçırmaya çalışan ev sahibi G.K. (64) de aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. G.K.’nin "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan arandığı ve hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ: 7 KİŞİ GÖZALTINDA

Çekmeköy’deki cinayete ilişkin soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği, olayla bağlantılı olarak toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında azmettiricilerin de bulunduğu, cinayetin geçmişe dayalı husumetten kaynaklandığı belirtildi. Soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Asayiş Şubedeki işlemleri sürerken olayın geçmişten gelen alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığı öne sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.