Gaziantep'te 18 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Yayınlanma:
Gaziantep'te 18 suç kaydı olan ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep’te 18 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda dolandırıcılık suçundan 18 kaydı bulunan 48 yaşındaki H.Y.’nin izine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsın, kent merkezinde bir evde saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla H.Y. gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Yetkililer, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

