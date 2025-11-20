Firari hükümlüyü çatıda özel harekat ekipleri yakaladı!
Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahsın saklandığı evi tespit etti.
Bunun üzerine polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.
ŞAHIS YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ!
Polisin “teslim ol” çağrılarına yanıt vermeyen A.A. isimli şahsın yakalanması amacıyla Özel Harekat ekipleri devreye girdi. Eve giren Özel Harekat ekipleri, A.A.'yı evin çatısındaki izolasyon malzemeleri arasında saklanırken yakaladı ve gözaltına aldı.
Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak:DHA