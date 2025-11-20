Firari hükümlüyü çatıda özel harekat ekipleri yakaladı!

Yayınlanma:
Eskişehir’de hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., saklandığı evin çatısındaki izolasyon malzemelerinin arasında gizlenirken yakalandı.

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahsın saklandığı evi tespit etti.

Cinsel saldırı suçundan aranıyordu! Tavuk kümesinde yakalandıCinsel saldırı suçundan aranıyordu! Tavuk kümesinde yakalandı

Bunun üzerine polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

ŞAHIS YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ!

Polisin “teslim ol” çağrılarına yanıt vermeyen A.A. isimli şahsın yakalanması amacıyla Özel Harekat ekipleri devreye girdi. Eve giren Özel Harekat ekipleri, A.A.'yı evin çatısındaki izolasyon malzemeleri arasında saklanırken yakaladı ve gözaltına aldı.

İzmir merkezli ByLock operasyonu: 9 FETÖ şüphelisi yakalandıİzmir merkezli ByLock operasyonu: 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!