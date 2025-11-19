Cinsel saldırı suçundan aranıyordu! Tavuk kümesinde yakalandı

İzmir'de hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan firari tavuk kümesinde yakalandı.

Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan 31 yaşındaki F.D., İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı evin bahçesinde bulunan tavuk kümesinde yakalandı.

SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan firari sanık F.D.’nin saklandığı yeri tespit etti.

TAVUK KÜMESİNİN İÇİNDE YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, F.D.’yi saklandığı evin bahçesinde bulunan tavuk kümesinin içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan F.D emniyete götürüldü.

F.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

