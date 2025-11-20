İzmir merkezli ByLock operasyonu: 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir ve İstanbul'da bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hakkında gözaltı kararı bulunan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

