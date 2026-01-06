Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!

Nevşehir’in Özkonak beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında, sürücü G.A.’nın kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını tespit edildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ve sahte kimlik kullandığı anlaşılan G.A.’nın, 'Silahlı yağma' ve 'Hırsızlık' gibi 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ!

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.A.,, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.