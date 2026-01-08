19 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Samsun merkezli 19 ili kapsayan çocuk müstehcenliği operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden yarısı, emniyetteki sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

6 Ocak tarihinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen dev operasyonda yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri hızla ilerliyor. Emniyetteki prosedürleri tamamlanan 20 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi. Şüphelilerin hakim karşısına çıkarılarak tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilmesi bekleniyor.

20 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Gözaltında bulunan diğer 20 şüphelinin ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Bu grubun da ifadelerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde adli makamlara teslim edilmesi öngörülüyor.

Ekipler 19 ilde harekete geçti! Çocuk müstehcenliği operasyonunda onlarca gözaltıEkipler 19 ilde harekete geçti! Çocuk müstehcenliği operasyonunda onlarca gözaltı

OPERASYONUN GEÇMİŞİ VE DELİLLER

Samsun odaklı olmak üzere toplam 19 ilde önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Yapılan aramalarda bilgisayarlar, telefonlar ve taşınabilir bellekler dahil olmak üzere çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Uzman ekipler, el konulan bu cihazlarda çocuk müstehcenliği içeren verilerin paylaşım ve üretim trafiğini detaylıca analiz etmeye devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

