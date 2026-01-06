Ekipler 19 ilde harekete geçti! Çocuk müstehcenliği operasyonunda onlarca gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Çocuk müstehcenliği’ suçuna yönelik çalışmalar yürüttü. Yapılan adli ve projeli çalışmalar kapsamında, polis ekipleri, Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri bakanlığı 'siber operasyonu' duyurdu: 198 şüpheli yakalandı

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Discord'da müstehcen yayın yaptığı için tutuklanan Mozart'ın kimliği açıklandı

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ!

Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sırasında, çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.