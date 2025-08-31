İçişleri bakanlığı 'siber operasyonu' duyurdu: 198 şüpheli yakalandı

İçişleri bakanlığı 'siber operasyonu' duyurdu: 198 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde yürütülen siber suç operasyonlarında 198 şüphelinin yakalandığını ve yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son 10 gün içinde yürütülen siber suç operasyonlarında önemli başarılar elde edildiğini duyurdu.

19 İL MERKEZLİ OPERASYON

Bakan Yerlikaya, operasyonların "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik olarak 19 il merkezli düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 198 şüpheli yakalanırken, 49 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MAL VARLIĞI

Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

ŞÜPHELİLERİN TESPİT EDİLEN FAALİYETLERİ

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin faaliyetlerini şöyle özetledi:

  • Müstehcen çocuk görüntüleri bulundurmak,
  • Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapmak,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynatmak, yasa dışı para nakline aracılık etmek ve suçtan elde edilen geliri aklamak,
  • "Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırmak,
  • Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde etmek.

OPERASYONUN KAPSADIĞI İLLER

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

YERLİKAYA'DAN TEBRİK VE MESAJ

Bakan Yerlikaya, valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürleri, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.

Yerlikaya, açıklamasında, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ali-yerlikaya.png

