AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'ın ailesinin sokak röportajı ortaya çıktı

AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında üç milletvekili partiye katılım sağladı. DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu ve Gelecek Partisi’nden ayrılan Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile birlikte, CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da AKP’ye geçti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkan milletvekillerine rozetlerini bizzat takarak "Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin" temennisinde bulundu.

"İKİ BAŞKOMUTAN VAR: ATATÜRK VE ERDOĞAN"

Rozetinin takılmasının ardından söz alan Hasan Ufuk Çakır, konuşmasında iftiraya uğradığını ve haksızlığa maruz kaldığını belirterek, "Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zoru seçtim çünkü bu millet hakikatin, direnmenin yanındadır" dedi. Hesapla değil inançla hareket ettiğini vurgulayan Çakır, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Hak için millet için devlet için dik durmaya geldim. Bir şey daha diyeceğim. Yörük çocukları bir önde durun bakalım. İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Selam duruyorum kendisine."

AİLESİNİN SOKAK RÖPORTAJI ARŞİVDEN ÇIKTI

Çakır’ın AKP’ye geçişinin ardından, Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının muhabiri Ebru Uzun Oruç’un 10 ay önce Mersin’de kaydettiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Videoda, o dönem CHP milletvekili olan Çakır’ın annesi, ablaları ve yengesi ile yapılan görüşmedeki diyaloglar dikkat çekti.

Mersin sokaklarında kaydedilen görüntülerde, muhabirin "Nasıl geçiniyorsunuz, hayat nasıl?" sorusu üzerine grup, çok güzel geçindiklerini, yediklerini, içtiklerini ve çarşıya alışverişe çıktıklarını belirterek, "Her şey güzel" yanıtını verdi. "Hiçbir şey değişmesin mi?" sorusuna ise "Tabii değişmez, ne gerek var. Recep Tayyip Erdoğan" karşılığını verdiler.

"BİZ TEŞKİLATTANIZ"

Röportajın devamında Hasan Ufuk Çakır’ın annesi olduğunu belirten yurttaş ve yanındakiler, siyasi geçmişlerini anlattı. Daha önce AKP’ye oy verip vermedikleri sorusuna "Verdik" yanıtını veren ablalarından biri, 10 sene boyunca AKP’ye oy verdiğini ve sonuna kadar da vereceğini söyledi. Muhabirin "AK Parti teşkilatında mısınız?" sorusu üzerine ise abla Çakır, kendisinin İl Kadın Kolları'nda gönüllü olarak çalıştığını ifade etti. Anne Çakır ise geçmişte Demokrat Parti döneminde siyasetle ilgilendiğini belirtti.

Grup, kendilerini tanıtırken "Biz aynı zamanda CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın annesi ve yengeleriyiz" ifadelerini kullandı. Muhabirin "Oğlunuza oy verdiniz mi?" sorusunu anne Çakır, "Vermem mi oğluma, tabii ki verdim" şeklinde yanıtladı.

Erdoğan’a topuk selamıyla AKP’ye katılmıştı: Ufuk Çakır bir ay önce o soruya bakın ne demiş

"VEKİLLİKTE ABİME, CUMHURBAŞKANLIĞINDA ERDOĞAN'A VERDİK"

Röportajda oy tercihlerini detaylandıran abla Çakır, milletvekilliği seçimlerinde abisine oy verdiğini ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihinin yine Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Muhabirin, "Milletvekilliğinde abinize CHP'ye verdiniz, Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a mı?" sorusunu, "Evet, aynen öyle" diyerek doğruladılar.

ANNEDEN OĞLUNA VASİYET: İŞ YAPMAZSAN SÜTÜMÜ HELAL ETMEM

Videonun sonunda muhabirin "Buradan oğlumuza, vekilimize bir şey söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine anne Çakır, oğluna verdiği nasihati şu sözlerle aktardı:

"Başarılar dilerim, memleket için çalışsın. Ben ona ne dedim biliyor musun? 'Seçildin, geldin. Hiç bu partiye oy vermedim oğlum' dedim. 'Eğer bu parti o partide, sana bir iş düşer de yapmazsan, sana emzirdiğim sütleri helal etmem' dedim. Herkesin işini yapacaksın elinden geldiği kadar dedim."

Anne Çakır, diğer oğlunun da MHP’de meclis üyesi olduğunu, eşinin 20 sene Demokrat Parti ilçe başkanlığı yaptığını ve köken olarak Demirelci olduklarını anlattı. Oğlu CHP'ye geçtiği için o sene CHP'ye oy verdiğini belirten anne Çakır, "10 senede üç devrede AK Parti'ye verdik. O bizi biraz gerileyince gitmedik ondan sonra. Şimdi CHP. Bakalım CHP mi olur, MHP mi olur" şeklinde konuştu. Röportaj, abla Çakır’ın "Recep Tayyip Erdoğan" sloganıyla sona erdi.