Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü S.B., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan baskınla hükümlü S.B. yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

S.B.'nin FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan hükümlüyü belirlenen adreste yaptığı operasyonla ele geçirdi. Firari hükümlünün cezasını çekmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

