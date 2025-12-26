Milyonluk yarış atları çiftlikten kaçtı! Kazaya neden olan 8 tay öldü bazıları kayıp

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Sultan Suyu Tarım İşletmesi’nden kaçan yarış atları karayoluna çıkınca çok sayıda kaza meydana geldi. 8 yarış atı ölürken yaralananlar ve sağ bir şekilde yakalananlar oldu.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi sınırlarında meydana gelen olayda, Sultan Suyu Tarım İşletmesi’nin 40 yarış tayından 19’u henüz bilinmeyen şekilde işletmeden kaçtı.

KARAYOLUNA ÇIKAN TAYLARA ARAÇLAR ÇARPTI

Tayların karayoluna çıkmasıyla seyir halindeki araçlar kaçan taylara çarptı.

Taylardan 8’sı seyir halindeki araçların çarpması sonucu öldü.

9'U SAĞ YAKALANDI

Kazalarda ayakları kırılan 2 taydan birinin durumunun ağır olduğu, diğer tayın ise iyileşme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Kaçan taylardan 9’unun ekipler tarafından sağ olarak yakalandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik güçleri ve işletme ekipleri tarafından geniş çaplı önlemler alındı. Karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, sürücüler olası kazalara karşı uyarıldı.

KAÇAN TAYLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIMALAR SÜRÜYOR

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, kaçan tayların yakalanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.