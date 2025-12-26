Özgür Özel davayı kazandı! Melih Gökçek tazminat ödeyecek

Özgür Özel davayı kazandı! Melih Gökçek tazminat ödeyecek
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Özel, Gökçek’ten kazandığı tazminatı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in 6 Şubat 2025’te sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Gece bir otelin barında içki içtiği ve bu nedenle sabah bir televizyon programına katılamadığını" iddia ederek, "Özgür'ün rakı fiyatlarını niye indirmeye söz verdiğini şimdi anladınız mı" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bu ifadelerin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten Özel, Gökçek'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Melih Gökçek’in Özgür Özel’e hitaben kullandığı ifadelerin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve manevi tazminatı gerektirdiğine karar verdi.

Uçtu uçtu Gökçek uçtu... "Mansur Yavaş'ı çiğ köfte gibi yoğururum"Uçtu uçtu Gökçek uçtu... "Mansur Yavaş'ı çiğ köfte gibi yoğururum"

Gerekçeli kararda, davalının sözlerinin davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu belirtilirken, manevi tazminatın zenginleştirme aracı olmadığı; davalının sosyoekonomik durumu, olayın gelişme şekli ve manevi tazminatların caydırıcı özelliği dikkate alınarak, 20 bin TL manevi tazminatın uygun olacağı ifade edildi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 20 bin TL manevi tazminatın 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı İbrahim Melih Gökçek’ten alınarak davacı Özgür Özel’e verilmesine karar verdi.

ÖZEL, ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NE BAĞIŞLAYACAK

Kararda, iki haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolunun açık olduğu ifade edildi.

CHP lideri Özel'in geçmişte Türkan Saylan'ı hedef alan Melih Gökçek’ten kazandığı tazminatı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağı öğrenildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

