FETÖ’den firari olarak aranıyordu: Emekli polis yakalandı

Yayınlanma:
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari emekli polis, ikamet ettiği evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri, adresini tespit ettiği FETÖ firarisi emekli polis Özcan Kahraman'ın evine baskın yaparak hükümlüyü gözaltına aldı. Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari emekli polis Özcan Kahraman'ın (54) ilçede olduğu bilgisini aldı.

OTURDUĞU EVE OPERASYON YAPILDI

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kahraman'ın kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında emekli polis Özcan Kahraman gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Kahraman'ın cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

